अहमदाबाद

समाज में व्याप्त कुरीतियों पर लगाम लगाने को खुद से करें शुरुआत : गर्ग

श्री अग्रवाल विकास महासभा की उत्तर गुजरात इकाइयों से संपर्क अहमदाबाद. श्री अग्रवाल विकास महासभा (एसएवीएम), गुजरात के पदाधिकारियों ने उत्तर गुजरात क्षेत्र की इकाइयों का एसएवीएम आपके द्वार के तहत भ्रमण कर संपर्क किया।इस दौरान मेहसाणा, ऊंझा, डीसा, अंबाजी, अमीरगढ़, इकबालगढ़, पालनपुर, पाटण में स्थानीय इकाइयों के पदाधिकारियों से संपर्क किया। एसएवीएम गुजरात के

अहमदाबाद

image

Rajesh Bhatnagar

Jan 25, 2026

श्री अग्रवाल विकास महासभा की उत्तर गुजरात इकाइयों से संपर्क

अहमदाबाद. श्री अग्रवाल विकास महासभा (एसएवीएम), गुजरात के पदाधिकारियों ने उत्तर गुजरात क्षेत्र की इकाइयों का एसएवीएम आपके द्वार के तहत भ्रमण कर संपर्क किया।
इस दौरान मेहसाणा, ऊंझा, डीसा, अंबाजी, अमीरगढ़, इकबालगढ़, पालनपुर, पाटण में स्थानीय इकाइयों के पदाधिकारियों से संपर्क किया। एसएवीएम गुजरात के अध्यक्ष दिनेश गर्ग ने कहा कि समाज में व्याप्त कुरीतियों पर लगाम लगाने के लिए हमे खुद से शुरुआत करनी होगी।
उन्होंने समानता और समाजवाद के प्रणेता भगवान अग्रसेन के विचारों, सिद्धान्तों पर चलने की अपील की। गर्ग ने सभी को पांचवें धाम अग्रोहा के दर्शन करने, नई पीढ़ी को भी भगवान अग्रसेन की जीवनी की जानकारी देने पर जोर दिया।
एसएवीएम गुजरात के महामंत्री संजीव अग्रवाल ने अग्रवाल समाज की भावी योजनाओं, एसएवीएम एप व स्मार्ट कार्ड, शिक्षा एवं चिकित्सा के क्षेत्र में किए गए एमओयू से हो रहे लाभ तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को आर्थिक सहयोग प्रदान करने संबंधी जानकारी दी।
युवा इकाई के प्रदेश महामंत्री अंकित अग्रवाल ने एसएवीएम के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करने की अपील की। साथ ही युवा टीम की ओर से सभी के लिए माउंट आबू ट्रैकिंग और एडवेंचर टूर की जानकारी दी।
भ्रमण का उद्देश्य इकाई के सभी सदस्यों से सम्पर्क करना, उनसे संवाद करना, उनके विचार-सुझाव जानना, एसएवीएम गुजरात के विकास एवं सेवा के कार्यों से अवगत कराना, उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाना था। महिला इकाइ की प्रदेश अध्यक्ष नीलू शाह आदि नेे स्वागत किया। भ्रमण के दौरान सभी इकाइयों में अग्रवाल समाज की सभा में बड़ी संख्या में युवा, महिला एवं पुरुष सदस्यों की उपस्थिति एवं सहभागिता रही। सभी ने एसएवीएम गुजरात के कार्यों की सराहना की।

25 Jan 2026 10:22 pm

