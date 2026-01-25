25 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

अपना घर आश्रम में रहने वालों को बांटा जरूरत का सामान

माहेश्वरी सखी संगठन अहमदाबाद का सेवा कार्य प्रोजेक्ट मुस्कान 2 अहमदाबाद. माहेश्वरी सखी संगठन अहमदाबाद की ओर से प्रोजेक्ट मुस्कान 1 की सफलता के बाद प्रोजेक्ट मुस्कान 2 के तहत अपना घर आश्रम में सेवा कार्य किया गया।अध्यक्ष निक्की राठी व सचिव सुमन काबरा के अनुसार, अहमदाबाद जिले की विरमगाम तहसील के ओगन गांव िस्थत [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Rajesh Bhatnagar

Jan 25, 2026

माहेश्वरी सखी संगठन अहमदाबाद का सेवा कार्य प्रोजेक्ट मुस्कान 2

अहमदाबाद. माहेश्वरी सखी संगठन अहमदाबाद की ओर से प्रोजेक्ट मुस्कान 1 की सफलता के बाद प्रोजेक्ट मुस्कान 2 के तहत अपना घर आश्रम में सेवा कार्य किया गया।अध्यक्ष निक्की राठी व सचिव सुमन काबरा के अनुसार, अहमदाबाद जिले की विरमगाम तहसील के ओगन गांव िस्थत अपना घर आश्रम में रहने वाले आश्रित लोगों को जरूरत का सामान बांटा।
अपना घर आश्रम की प्रबंधन टीम ने स्वागत किया। सखियों ने नाश्ते के बाद आश्रम देखा और संचालन, आश्रितों के पहुंचने, उन्हें रखने आदि के बारे में संचालक से जानकारी ली।
बाद में आश्रितों के साथ महेश वंदना की गई। कुछ खेल खेले, भजन-फिल्मी गाना गाए और आश्रितों को भोजन कराया। इस सेवा कार्य में पूर्व अध्यक्ष सरोज राठी, मीना मूंदड़ा, कोषाध्यक्ष सविता जैसलमेरिया, प्रचार-प्रसार मंत्री जया जेठा आदि ने सहयोग किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

25 Jan 2026 10:25 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / अपना घर आश्रम में रहने वालों को बांटा जरूरत का सामान

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

बच्चों की सांस्कृतिक-रचानात्मक प्रस्तुतियों ने लोगों का मन मोहा

अहमदाबाद

समाज में व्याप्त कुरीतियों पर लगाम लगाने को खुद से करें शुरुआत : गर्ग

अहमदाबाद

जामनगर में निजी बस में आग, जनहानि नहीं

अहमदाबाद

वडोदरा : बीसीए के कोटांबी स्टेडियम में डब्ल्यूपीएल मैच के दौरान पार्किंग मेे आग से अफरातफरी

अहमदाबाद

नवाचार के प्रकल्पों को साकार करें : नाहर

अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.