अपना घर आश्रम में रहने वालों को बांटा जरूरत का सामान

अहमदाबाद. माहेश्वरी सखी संगठन अहमदाबाद की ओर से प्रोजेक्ट मुस्कान 1 की सफलता के बाद प्रोजेक्ट मुस्कान 2 के तहत अपना घर आश्रम में सेवा कार्य किया गया।अध्यक्ष निक्की राठी व सचिव सुमन काबरा के अनुसार, अहमदाबाद जिले की विरमगाम तहसील के ओगन गांव िस्थत अपना घर आश्रम में रहने वाले आश्रित लोगों को जरूरत का सामान बांटा।

अपना घर आश्रम की प्रबंधन टीम ने स्वागत किया। सखियों ने नाश्ते के बाद आश्रम देखा और संचालन, आश्रितों के पहुंचने, उन्हें रखने आदि के बारे में संचालक से जानकारी ली।

बाद में आश्रितों के साथ महेश वंदना की गई। कुछ खेल खेले, भजन-फिल्मी गाना गाए और आश्रितों को भोजन कराया। इस सेवा कार्य में पूर्व अध्यक्ष सरोज राठी, मीना मूंदड़ा, कोषाध्यक्ष सविता जैसलमेरिया, प्रचार-प्रसार मंत्री जया जेठा आदि ने सहयोग किया।