Ahmedabad: निकोल में पत्नी पर चाकू से हमला, आरोपी पति गिरफ्तार

निकोल पुलिस के तहत क्षेत्र में खोडियारनगर सूरजनगर निवासी चंद्रिका (32) सोमवार शाम को छह बजे बाजार कर उमियानगर के पास से गुजर रही थी। उसी समय उसका पति मयंक पटेल वहां आ पहुंचा। उसने यह कहते हुए मारपीट शुरू कर दी कि तेरे कारण मेरा भाई मर गया है। उसने चंद्रिका का मुंह पकड़ा और नीचे गिरा दिया। इसके बाद चाकू से गले पर एक के बाद एक कई वार किए। इस दौरान आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने मयंक को पकड़ कर हटाया। भीड़ को देख वह मौके से फरार हो गया। चंद्रिका को उपचार के लिए सिविल में भर्ती कराया है। उसके 70 के करीब टांके आए हैं।