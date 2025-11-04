Ahmedabad: निकोल में पत्नी पर चाकू से हमला, आरोपी पति गिरफ्तार

Ahmedabad. शहर के निकोल थाना क्षेत्र में सोमवार शाम छह बजे उमियानगर के नाके पर एक युवक ने पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। लोगों ने इकट्ठा होकर विवाहिता को बचाया। भीड़ देख पति फरार हो गया। उसे मंगलवार को पुलिस ने पकड़ लिया। जख्मी पीडि़ता को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है। उसने मंगलवार को पति और सास के विरुद्ध निकोल थाने में मामला दर्ज कराया है। इन पर मारपीट, प्रताडि़त करने और हमला करने का आरोप है।
निकोल पुलिस के तहत क्षेत्र में खोडियारनगर सूरजनगर निवासी चंद्रिका (32) सोमवार शाम को छह बजे बाजार कर उमियानगर के पास से गुजर रही थी। उसी समय उसका पति मयंक पटेल वहां आ पहुंचा। उसने यह कहते हुए मारपीट शुरू कर दी कि तेरे कारण मेरा भाई मर गया है। उसने चंद्रिका का मुंह पकड़ा और नीचे गिरा दिया। इसके बाद चाकू से गले पर एक के बाद एक कई वार किए। इस दौरान आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने मयंक को पकड़ कर हटाया। भीड़ को देख वह मौके से फरार हो गया। चंद्रिका को उपचार के लिए सिविल में भर्ती कराया है। उसके 70 के करीब टांके आए हैं।
एफआईआर के तहत जनवरी 2024 में ही चंद्रिका और मयंक पटेल ने प्रेम विवाह किया है। एक साल तक उसे उसके ससुरालवालों ने अच्छे से रखा। इस बीच चंद्रिका के देवर ने किसी कारणवश आत्महत्या कर ली। पति और सास भावना ने देवर की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए चंद्रिका को प्रताडि़त करना, उससे मारपीट करना शुरू किया। जिससे वह बीते पांच महीने से मायके में माता-पिता के यहां रह रही थी। इस मामले में पुलिस ने मयंक पटेल और भावना पटेल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की है।
