अहमदाबाद सीपी जीएस मलिक सहित 110 पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को मिला डीजीपी प्रशंसा अवार्ड

कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी का नाम लिए बिना गुजरात पुलिस महानिदेशक ने मंगलवार को उनके बयान की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस कर्मचारी या अधिकारी कोई भूल करता है, तो उस पर कार्यवाही करने के लिए हम बैठे हैं। विभाग के लोग हैं। विभाग के बाहर का कोई व्यक्ति मेरे अधिकारी और कर्मचारी को कुछ कह जाए तो यह टॉलरेट करनेकी जरूरत नहीं है। आप फोर्स के लीडर हैं। यह आपकी जिम्मेदारी भी है और आपकी ड्यूटी भी है। ज्ञात हो कि कुछ दिन पहले कांग्रेस विधायक मेवाणी ने शराब और ड्रग्स के मामले में पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इससे पुलिस कर्मचारियों के परिजनों में रोष है। जगह-जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं।