Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

अहमदाबाद सीपी जीएस मलिक सहित 110 पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को मिला डीजीपी प्रशंसा अवार्ड

-गुजरात पुलिस अकादमी में हुआ समारोह, अहमदाबाद जेसीपी एन.एन.चौधरी, एडिशनल सीपी विधि चौधरी का भी सम्मान

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Nov 25, 2025

Ahmedabad Police

Ahmedabad. गुजरात पुलिस अकादमी कराई में मंगलवार को हुए डीजीपी कमेंडेशन डिस्क-2024 अवार्ड समारोह में अहमदाबाद शहर पुलिस आयुक्त जीएस मलिक सहित 110 अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया। इस साल छठा समारोह हुआ।

डीजीपी विकास सहाय ने 110 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को 2024 में उनकी विशिष्ट उपलब्धियों के लिए डीजीपी कमेंडेशन डिस्क-204 से सम्मानित किया।

डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारी एकता है। आप सभी आत्मसम्मान और गर्व से निर्भय होकर कार्य करें। यदि सभी अधिकारी-कर्मचारी एक-दूसरे का सम्मान बनाए रखें तो अधीनस्थ कर्मचारी भी निर्भय होकर काम कर सकेंगे।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष जिन्हें सम्मान नहीं मिल पाया है वे निराश न हों और अपनी उत्कृष्ट कार्यशैली जारी रखें।

पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) नीरजा गोटरू ने स्वागत भाषण दिया और समारोह की विस्तृत जानकारी दी।

इस अवसर पर सीआईडी क्राइम के डीजीपी के.एल.एन. राव, अहमदाबाद पुलिस आयुक्त जी.एस. मलिक, गुजरात पुलिस अकादमी प्रभारी प्राचार्य पी.एल. माल सहित वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी, उनके परिवारजन उपस्थित रहे।

बाहरी व्यक्ति कुछ कहे यह नहीं चलेगा

कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी का नाम लिए बिना गुजरात पुलिस महानिदेशक ने मंगलवार को उनके बयान की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस कर्मचारी या अधिकारी कोई भूल करता है, तो उस पर कार्यवाही करने के लिए हम बैठे हैं। विभाग के लोग हैं। विभाग के बाहर का कोई व्यक्ति मेरे अधिकारी और कर्मचारी को कुछ कह जाए तो यह टॉलरेट करनेकी जरूरत नहीं है। आप फोर्स के लीडर हैं। यह आपकी जिम्मेदारी भी है और आपकी ड्यूटी भी है। ज्ञात हो कि कुछ दिन पहले कांग्रेस विधायक मेवाणी ने शराब और ड्रग्स के मामले में पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इससे पुलिस कर्मचारियों के परिजनों में रोष है। जगह-जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं।

ये अधिकारी हुए सम्मानित

डीजीपी कमेंडेशन डिस्क 2024 पाने वालों में आईजी गगनदीप गंभीर, राघवेन्द्र वत्स, अहमदाबाद शहर के ट्रैफिक जेसीपी एन एन चौधरी, अहमदाबाद शहर की अतिरिक्त पुलिस आयुक्त विधि चौधरी, विशाल कुमार वाघेला, आर वी चुड़ास्मा को डीजीपी प्रशंसा डिस्क-24 से सम्मानित किया गया। इसके अलावा अहमदाबाद शहर साइबर क्राइम ब्रांच की उपायुक्त डॉ.लवीना सिन्हा, एसपी डॉ.सुधीर कुमार देसाई, यशपाल जगाणिया, कच्छ पूर्व के एसपी सागर बागमार, एसपी नितेश पांडे, राजेश गढिया, आईजी शेख, लगधीर सिंह झाला, प्रफुल वाणिया. डॉ.श्रुति महेता को यह अवार्ड प्रदान किया गया। इसके अलावा 10 पुलिस उपाधीक्षक, 15 पीआई, 20 पीएसआई, 10 एएसआई, 18 हेड कांस्टेबल और 19 कांस्टेबल को भी उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए यह अवार्ड प्रदान किया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

25 Nov 2025 11:18 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / अहमदाबाद सीपी जीएस मलिक सहित 110 पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को मिला डीजीपी प्रशंसा अवार्ड

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

काॅमनवेल्थ गेम्स 2030 के मेजबान के रूप में अहमदाबाद की घोषणा संभव, ऐलान होते ही होगी आतिशबाजी

अहमदाबाद

गुजरात यूनिवर्सिटी ने नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी से मिलाया हाथ

GU
अहमदाबाद

अरवल्ली : करंट लगने से जिंदा जले दो लोगों की मौत

अहमदाबाद

छोटा उदेपुर जिले में भीषण वाहन दुर्घटना में तीन लोगों की मौत

अहमदाबाद

साइबर ठगी: वीडियो कॉल पर धमकी देकर पूर्व फायर अधिकारी से 21 लाख ऐंठे

Cyber crime branch
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.