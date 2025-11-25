अहमदाबाद सीपी जीएस मलिक सहित 110 पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को मिला डीजीपी प्रशंसा अवार्ड

Ahmedabad. गुजरात पुलिस अकादमी कराई में मंगलवार को हुए डीजीपी कमेंडेशन डिस्क-2024 अवार्ड समारोह में अहमदाबाद शहर पुलिस आयुक्त जीएस मलिक सहित 110 अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया। इस साल छठा समारोह हुआ।
डीजीपी विकास सहाय ने 110 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को 2024 में उनकी विशिष्ट उपलब्धियों के लिए डीजीपी कमेंडेशन डिस्क-204 से सम्मानित किया।
डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारी एकता है। आप सभी आत्मसम्मान और गर्व से निर्भय होकर कार्य करें। यदि सभी अधिकारी-कर्मचारी एक-दूसरे का सम्मान बनाए रखें तो अधीनस्थ कर्मचारी भी निर्भय होकर काम कर सकेंगे।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष जिन्हें सम्मान नहीं मिल पाया है वे निराश न हों और अपनी उत्कृष्ट कार्यशैली जारी रखें।
पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) नीरजा गोटरू ने स्वागत भाषण दिया और समारोह की विस्तृत जानकारी दी।
इस अवसर पर सीआईडी क्राइम के डीजीपी के.एल.एन. राव, अहमदाबाद पुलिस आयुक्त जी.एस. मलिक, गुजरात पुलिस अकादमी प्रभारी प्राचार्य पी.एल. माल सहित वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी, उनके परिवारजन उपस्थित रहे।
कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी का नाम लिए बिना गुजरात पुलिस महानिदेशक ने मंगलवार को उनके बयान की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस कर्मचारी या अधिकारी कोई भूल करता है, तो उस पर कार्यवाही करने के लिए हम बैठे हैं। विभाग के लोग हैं। विभाग के बाहर का कोई व्यक्ति मेरे अधिकारी और कर्मचारी को कुछ कह जाए तो यह टॉलरेट करनेकी जरूरत नहीं है। आप फोर्स के लीडर हैं। यह आपकी जिम्मेदारी भी है और आपकी ड्यूटी भी है। ज्ञात हो कि कुछ दिन पहले कांग्रेस विधायक मेवाणी ने शराब और ड्रग्स के मामले में पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इससे पुलिस कर्मचारियों के परिजनों में रोष है। जगह-जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं।
डीजीपी कमेंडेशन डिस्क 2024 पाने वालों में आईजी गगनदीप गंभीर, राघवेन्द्र वत्स, अहमदाबाद शहर के ट्रैफिक जेसीपी एन एन चौधरी, अहमदाबाद शहर की अतिरिक्त पुलिस आयुक्त विधि चौधरी, विशाल कुमार वाघेला, आर वी चुड़ास्मा को डीजीपी प्रशंसा डिस्क-24 से सम्मानित किया गया। इसके अलावा अहमदाबाद शहर साइबर क्राइम ब्रांच की उपायुक्त डॉ.लवीना सिन्हा, एसपी डॉ.सुधीर कुमार देसाई, यशपाल जगाणिया, कच्छ पूर्व के एसपी सागर बागमार, एसपी नितेश पांडे, राजेश गढिया, आईजी शेख, लगधीर सिंह झाला, प्रफुल वाणिया. डॉ.श्रुति महेता को यह अवार्ड प्रदान किया गया। इसके अलावा 10 पुलिस उपाधीक्षक, 15 पीआई, 20 पीएसआई, 10 एएसआई, 18 हेड कांस्टेबल और 19 कांस्टेबल को भी उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए यह अवार्ड प्रदान किया गया।
