शहर में 17 अति जर्जर भवन, कभी भी हो सकता है हादसा

अजमेर. नागफणी क्षेत्र में पिछले दिनों एक निर्माणाधीन भवन के गिरने के कारण हुए हादसे में तीन लोगों की मौते के बाद अब नगर निगम ( nagar nigam) हरकत में आ गया है। नगर निगम ने कलक्टर के निर्देश पर पिछले दिनों शहर में जर्जर भवनों का सर्वे करवाया तो 17 अति जर्जर भवन (17 very dilapidated buildings in the city, ) सामने आए हैं। जिनसे कभी भी हादसा हो सकता है (accident can happen anytime)। निगम ने एेसे भवन मालिकों तथा किराएदारों को नोटिस जारी किए हैं। कई भवन रिक्त हैं तो कई सीज भी हैं। कुछ में किराएदार रह रहे हैं तो कई में मकानकान मालिक भी हैं। निगम ने पूर्व में सर्वे किया था उसमें 188 जर्जर भवन चिन्हित किए गए थे। 17 very dilapidated buildings in the city,

निगम के सर्वे में सामने आया है कि रेगरान पंचायत समिति के पीछे मलूसर रोड, शीशाखान की गुफा के पास, पीर रोड गली नम्बर 10 बड़ा पीर रोड ट्रांसफार्मर के सामने वाली गली में ऊ पर की तरफ, वैद्य ब्रह्मानन्द मार्ग, चांद बावड़ी आरके एसटीडी के पास कॉर्नर का मकान, गुलाब गेस्ट हाउस के पास चौधर मोहल्ला वार्ड-10, कादरी बाबा हाउस के सामने शिवा मेडिकल की गली, पन्नीग्राम चौक, नला बाजार चौधर मोहल्ले के नुक्कड़ पर वार्ड नम्बर 10,स्वामी ग्वाला नरवासी स्कूल शेखा मोहल्ला,कृति कॉलेज के सामने भोपो का बाड़ा, कायस्थ मोहल्ला चारभुजा मंदिर के सामने, शिव चंद का बाड़ा बीजासन माता मंदिर के पास कायस्थ मोहल्ला, कायस्थ मोहल्ला सार्वजनिक शौचालय के पास दो मकान, आदर्श मोहल्ला, अमरेश्वर महादवेव मंदिर के सामने पुरानीमंडी,भाटा गुवाड़ी कायस्थ मोहल्ला, साई दरबार के पास उसरी गेट तथा गली नम्बर 10 दाता नगर वार्ड नम्बर 48 में नोरत जायक का भवन जर्जर अवस्था में है।

पट्टे निरस्त करने के लिए एडीए का लिखा पत्र

नगर निगम ने अजमेर विकास प्राधिकरण (ada)को पत्र लिख कर वार्ड-5 में नागफणी क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र पर बसे लोगों द्वारा मकान बनाए गए हैं। उसमें अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा मकानों के पट्टे जारी किए हुए हैं। यह क"ाी बस्ती अजमेर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में आती है। यह क"ाी बस्ती प्राधिकरण की है जिसमें पट्टे प्राधिकरण ने जारी किए हैं। इस क्षेत्र के सभी मकान पहाड़ी के ढलान पर होने के कारण कभी भी गिर सकते हैं। इसलिए इन सभी मकानों के पट्टे को निरस्त करके यहां से सभी मकानों को हटाया जाए तथा यहां रहने वाले परिवारों को दूसरी सुरक्षित जगह बसाया जाए।

