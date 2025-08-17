Cyber Fraud-अजमेर में संचालित बकरी फार्म के नाम पर देशभर में 2.7 करोड़ की ठगी

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र नई दिल्ली की जांच में अजमेर सीकर रोड स्थित आर.के. बकरी फार्म, हंस बकरी फार्म, डीएसपी बकरी फार्म, जेएमके बकरी फार्म, राजस्थान बकरी फार्म, अजमेर बकरी फार्म, तंवर बकरी फार्म(गजेन्द्र व प्रहलाद), नागौर व नागौरा बकरी फॉर्म, रूपचंद बकरी फार्म, सुल्तान बकरी फार्म, खान बकरी फॉर्म, एस.के बकरी फॉर्म, ए.के. बकरी फॉर्म, के.पी बकरी फॉर्म, राज बकरी फॉर्म, एल.के. बकरी फार्म, श्रीलक्ष्मी बकरी फार्म, दायमा बकरी फार्म व नागौर थांवला के सीएमएस बकरी फार्म के नाम पर यूपीआई से धोखाधड़ी की जा चुकी है। जो बबलू, राकेश कुमार, प्रकाश, दीपक, घनश्याम, गणेश इत्यादि के अपंजीकृत फार्म हैं। अधिकांश खाते इनके नाम पर नहीं हैं, लेकिन उनके अन्य खाताधारक हैं। पुलिस भी प्रकरण में पड़ताल में जुटी है।