Rajasthan News: राजस्थान के युवक की आबू धाबी में मौत, रोजगार के लिए छह माह पहले गया था विदेश

हाल ही में कनाडा में पढ़ाई कर रहे श्रीगंगानगर जिले के एक युवक की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। जानकारी के अनुसार हरप्रीत सिंह (26) पुत्र सुरेंद्र पाल सिंह गील अपने चचेरे भाई भवपनित सिंह के साथ दो साल पहले स्टडी वीजा पर कनाडा के टोरंटो शहर के बरटन में रहकर पढ़ाई कर रहा था। 28 मार्च को अचानक दिल में दर्द होने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने दिल का दौरा पड़ने से मौत होना बताया। यह समाचार गांव पहुंचते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। दादा जगजीत सिंह गील ने बताया कि 5 अप्रेल को हरप्रीत का 26वां जन्मदिन था।