विदेश में बैठा ‘आका’ रचता है साइबर ठगी का खेल, सहयोगी ने उगले राज

परिवादियाक्रिश्चियनगंजलाजरस लेन निवासी रुचि माथुर (48) पत्नी हेमन्त स्वरूप माथुर ने रिपोर्ट दी कि 30 अगस्त को मोबाइल पर आए कॉल में कॉलर ने स्वयं को डीओटी, बैंगलुरू पुलिस, सीबीआई का अधिकारी बताया। आरोपी ने उसे वाट्सएप कॉल कर उसके नाम की मोबाइल सिम का इस्तेमाल अश्लील मैसेज करने और सदाकत खान मनी लॉड्रिंग केस में मुख्य आरोपी बताते हुए पूूछताछ के नाम पर घर में डिजिटल अरेस्ट कर दिया। कॉलर ने पीडि़ता के आरएएस पति को निलम्बित करवाने व गिरफ्तारी की धमकी देकर जाली दस्तावेज भेजकर धमका कर 2 सितम्बर को साढ़े 7 लाख रुपए ऑनलाइन डलवा लिए। रूचि माथुर ने 3 सितम्बर को आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।