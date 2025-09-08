Patrika LogoSwitch to English

विदेश में बैठा ‘आका’ रचता है साइबर ठगी का खेल, सहयोगी ने उगले राज

साइबर क्राइम : आरएएस की पत्नी को डिजिटल अरेस्ट कर रकम ऐंठने का आरोपी गिरफ्तार, आरोपी दुबई में होटल में करता है नौकरी, बहन के खाते में ट्रांसफर करा निकाली थी रकम

अजमेर

Manish Singh

Sep 08, 2025

विदेश में बैठा ‘आका’ रचता है साइबर ठगी का खेल, सहयोगी ने उगले राज
वरिष्ठ आरएएस अधिकारी की शिक्षाविद पत्नी को डिजिटल अरेस्ट कर साढ़े 7 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले में केरल से गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद इस्माइल।

अजमेर(Ajmer News). साइबर थाना पुलिस ने वरिष्ठ आरएएस अधिकारी की पत्नी को डिजिटल अरेस्ट कर साढ़े सात लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले में एक आरोपी को केरल से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पीडि़ता से रकम अपनी बहन के खाते में ट्रांसफर करा निकासी कर ली। पुलिस ने 72 घंटे में आरोपी को दबोच कर साढ़े 3 लाख रुपए की रकम रिकवर की है। पुलिस पड़ताल में आया कि डिजिटल अरेस्ट कर रकम ऐंठने वाले साइबर फ्रॉड गैंग का आका विदेश में बैठा है। उसके इशारे पर ठगी की रकम को ट्रांसफर, निकासी का हिसाब किताब और सारा धोखादड़ी का खेल रचा जाता है।

72 घंटे में धरा आरोपी

एसपी वंदिता राणा ने बताया कि ने बताया कि डिजिटल अरेस्ट कर रकम ऐंठने के मामले में साइबर पोर्टल 1930 की रिपोर्ट से संदिग्ध बैंक खातों की पहचान करते हुए प्रकरण दर्ज होने के 72 घण्टे में केरल कासरगोडबकेलेपनायलचेरूम्बा निवासी मोहम्मद इस्माइल सी.के.(29) पुत्र नफीसा उर्फ नबीसा को गिरफ्तार किया। पुलिस ने ठगी गई रकम में से साढ़े 3 लाख रुपए की रिकवरी करते हुए पीडि़ता के बैंक खाते में जमा करवाए। कार्रवाई में एएसपी(सिटी) हिमांशु जांगिड़ के निर्देशन में साइबर थानाप्रभारी (आरपीएस) हनुमान सिंह के नेतृत्व में एएसआई बाबूसिंह, सिपाही सोनू, रामदयाल, सुमित, सुमित्रा, चालक दशरथसिंह शामिल रहे।

बहन के खाते में डलवाई रकम

पुलिस पड़ताल में आया कि 12वीं पास मोहम्मद इस्माइल लम्बे समय से दुबई में होटल में नौकरी कर रहा है। वह गत अप्रेल में केरल लौटा था। दुबई में उसकी मुलाकात साइबर ठग से होने पर ठगी की रकम खाते में ट्रांसफर कराने की एवज में कमीशन का झांसा दिया। उसने साइबर ठग के कहने पर धोखाधड़ी की रकम बहन के खाते में डलवा नकद निकासी कर ली। थानाप्रभारी हनुमानसिंह ने बताया कि पीडि़ता से ठगी गई शेष चार लाख रुपए की रकम का भी पता लगाया जा रहा है। रकम अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है। पुलिस रकम रिकवरी के प्रयास में जुटी है।

यह है मामला

परिवादियाक्रिश्चियनगंजलाजरस लेन निवासी रुचि माथुर (48) पत्नी हेमन्त स्वरूप माथुर ने रिपोर्ट दी कि 30 अगस्त को मोबाइल पर आए कॉल में कॉलर ने स्वयं को डीओटी, बैंगलुरू पुलिस, सीबीआई का अधिकारी बताया। आरोपी ने उसे वाट्सएप कॉल कर उसके नाम की मोबाइल सिम का इस्तेमाल अश्लील मैसेज करने और सदाकत खान मनी लॉड्रिंग केस में मुख्य आरोपी बताते हुए पूूछताछ के नाम पर घर में डिजिटल अरेस्ट कर दिया। कॉलर ने पीडि़ता के आरएएस पति को निलम्बित करवाने व गिरफ्तारी की धमकी देकर जाली दस्तावेज भेजकर धमका कर 2 सितम्बर को साढ़े 7 लाख रुपए ऑनलाइन डलवा लिए। रूचि माथुर ने 3 सितम्बर को आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।

Published on:

08 Sept 2025 03:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / विदेश में बैठा ‘आका’ रचता है साइबर ठगी का खेल, सहयोगी ने उगले राज

