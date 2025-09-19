Patrika LogoSwitch to English

अजमेर

Gas Refilling-धड़ल्ले से चल रहा घरेलू गैस सिलेंडर से अवैध रीफिलिंग का कारोबार

तीन जगह दी दबिश, 5 रीफिलिंग पंप, 11 सिलेंडर, 2 वैन जब्त

अजमेर

Manish Singh

Sep 19, 2025

धड़ल्ले से चल रहा घरेलू गैस सिलेंडर से अवैध रीफिलिंग का कारोबार
पहाड़गंज श्मासान के पास लकड़ी की टाल की आड़ में अवैध रीफिलिंग पर कार्रवाई करते रामगंज थानाप्रभारी। पत्रिका

अजमेर(Ajmer News). शहर में रिहायशी इलाके में घरेलू गैस सिलेंडर से अवैध तरीके से गैस रीफिलिंग का ‘काला’ कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। गुरुवार सुबह पहाड़गंज श्मशान घाट के पास रामगंज थाना पुलिस की कार्रवाई के पश्चात सिविल लाइंस और क्रिश्चियन गंज थाना पुलिस ने भी दबिश दी। तीनों थाना पुलिस ने ग्यारह घरेलू सिलेंडर, पांच रीफिलिंग जुगाड़ पम्प समेत अन्य सामान बरामद किए।

रामगंज : लकड़ी की टाल की आड़ में रीफिलिंग

रामगंज थानाप्रभारी रवीश सामारिया ने गुरूवार सुबह पहाड़गंज श्मशान घाट के सामने लकड़ी की टाल की आड़ में चौपहिया वाहनों में घरेलू गैस सिलेंडर से एलपीजी रीफिलिंग करते पकड़ा। पुलिस ने यहां एक घरेलू सिलेण्डर, रीफिलिंग मशीन, सिलेण्डर तोलने के लिए इलेक्ट्रोनिक तराजू और दो वैन जब्त की। सूचना पर पहुंची रसद विभाग की निरीक्षक ने घरेलू गैस सिलेंडर, रीफिलिंग मशीन व अन्य सामान जब्त की कार्रवाई की। पुलिस ने दोनों वैन को धारा 207 एमवी एक्ट में जब्त किया जबकि रसद विभाग के प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट पर पहाड़गंज राजेन्द्र स्कूल के पास रहने वाले योगेश शर्मा उर्फ राजू के खिलाफ बीएनएस धारा 125, 287 व 3/7 ईसी एक्ट में प्रकरण दर्जकर लिया।

अवैध रीफिलिंग के दौरान रामगंज थाना पुलिस की ओर से पकड़ी गई वैन।

एलपीजी की रीफिलिंग का काम

सामरिया ने बताया कि पुलिस की पड़ताल में सामने आया कि योगेश शर्मा चौपहिया वाहनों में घरेलू गैस सिलेंडर से एलपीजी की रीफिलिंग का काम करता है। आरोपी को पूर्व में भी अवैध गैस रीफिलिंग करते पकड़ा जा चुका है। गौरतलब है कि दो दिन पहले भी लकड़ी की टाल के पास अवैध रीफिलिंग के दौरान ब्लास्ट की घटना पेश आई थी। हालांकि मामले में रसद विभाग की शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने अवैध गैस रीफिलिंग पर कार्रवाई के आदेश दिए थे।

सिविल लाइंस थाना - 2 सिलेंडर, दो मशीन जब्त

घरेलू गैस सिलेंडर से अवैध रीफिलिंग की दूसरी कार्रवाई सिविल लाइंस थाना पुलिस ने सिविल लाइंस क्षेत्र में जवाहरनगर स्थित एक रिहायशी मकान में दबिश दी। यहां पुलिस की कार्रवाई में दो घरेलू गैस सिलेंडर व दो इलेक्ट्रॉनिक रीफिलिंग मशीन(जुगाड़) जब्त करने की कार्रवाई की। मामले में सिविल लाइंस थाना पुलिस ने रसद विभाग को सूचित किया। हालांकि पुलिस मामले में रसद विभाग की शिकायत कार्रवाई का इंतजार में जुटी है।

क्रिश्चियन गंज थाना पुलिस की ओर से पंचशील क्षेत्र में रिहायशी मकान में पकड़ी गई अवैध रीफिलिंग का सामान।

क्रिश्चिनयन गंज थाना : रिहायशी मकान में रीफिलिंग का कारोबार

तीसरी कार्रवाई क्रिश्चियन गंज थाना पुलिस की ओर से की गई। थानाप्रभारी अरविन्द सिंह चारण के नेतृत्व में पुलिस टीम ने पंचशील सी ब्लॉक सेंट स्टीवंज स्कूल के पास चौरसियावास निवासी इलियास के मकान में दबिश दी। पुलिस की कार्रवाई में यहां महिपाल नामक युवक घरेलू गैस सिलेंडर से एलपीजी रीफिलिंग करते पकड़ा गया। पुलिस ने यहां 8 घरेलू गैस सिलेंडर, दो रीफिलिंग मशीन, एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा बरामद किया। सूचना पर रसद विभाग की निरीक्षक घटनास्थल पर पहुंचकर घरेलू गैस सिलेंडर व मशीन जब्त की कार्रवाई की। पुलिस ने रसद विभाग की निरीक्षक की रिपोर्ट पर ईसी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्जकर अनुसंधान शुरू कर दिया।

