Gas Refilling-धड़ल्ले से चल रहा घरेलू गैस सिलेंडर से अवैध रीफिलिंग का कारोबार

रामगंज थानाप्रभारी रवीश सामारिया ने गुरूवार सुबह पहाड़गंज श्मशान घाट के सामने लकड़ी की टाल की आड़ में चौपहिया वाहनों में घरेलू गैस सिलेंडर से एलपीजी रीफिलिंग करते पकड़ा। पुलिस ने यहां एक घरेलू सिलेण्डर, रीफिलिंग मशीन, सिलेण्डर तोलने के लिए इलेक्ट्रोनिक तराजू और दो वैन जब्त की। सूचना पर पहुंची रसद विभाग की निरीक्षक ने घरेलू गैस सिलेंडर, रीफिलिंग मशीन व अन्य सामान जब्त की कार्रवाई की। पुलिस ने दोनों वैन को धारा 207 एमवी एक्ट में जब्त किया जबकि रसद विभाग के प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट पर पहाड़गंज राजेन्द्र स्कूल के पास रहने वाले योगेश शर्मा उर्फ राजू के खिलाफ बीएनएस धारा 125, 287 व 3/7 ईसी एक्ट में प्रकरण दर्जकर लिया।