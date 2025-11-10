रेंज में आए 15 नए इंस्पेक्टर, अजमेर को 7 मिले

आईजी (अजमेर रेंज) राजेन्द्रसिंह ने पदोन्नति के बाद जिले आवंटित हुए 15 निरीक्षकों को अजमेर रेंज के चार जिलों में तैनात किया है। रविवार देर रात जारी तबादला सूची में निरीक्षक राधेश्याम, जगदीशप्रसाद, रामस्वरूप, पारूल यादव, अनिल कुमार, ओमप्रकाश मीणा, ममता शर्मा को अजमेर जिले में लगाया है। निरीक्षक विमला, सुरेश कुमार, सत्यनारायण, हरजीराम को नागौर, नवल किशोर को ब्यावर, निरीक्षक हीरालाल, सुरजीत ठोलिया और गजेन्द्रसिंह नरूका को टोंक जिले में तैनाती दी गई है। अब संबंधित पुलिस अधीक्षक नवनियुक्त निरीक्षकों को जिले में थानों व कार्यालय में तैनाती देंगे।