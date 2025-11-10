Patrika LogoSwitch to English

अजमेर

रेंज में आए 15 नए इंस्पेक्टर, अजमेर को 7 मिले

आईजी राजेन्द्रसिंह ने जिले किए आवंटित, नागौर को 4, ब्यावर को एक और टोंक जिले को मिले तीन निरीक्षक

अजमेर

image

Manish Singh

Nov 10, 2025

रेंज में आए 15 नए इंस्पेक्टर, अजमेर को 7 मिले

रेंज में आए 15 नए इंस्पेक्टर, अजमेर को 7 मिले

अजमेर. जयपुर पुलिस मुख्यालय की ओर से अजमेर रेंज को 15 नए निरीक्षक मिले हैं। पुलिस महानिरीक्षक अजमेर(रेंज) राजेन्द्रसिंह ने उन्हें जिले आवंटित कर दिए। इसमें 7 को अजमेर, 4 नागौर, एक ब्यावर व तीन निरीक्षक को टोंक जिला आवंटित किया गया है।

आईजी (अजमेर रेंज) राजेन्द्रसिंह ने पदोन्नति के बाद जिले आवंटित हुए 15 निरीक्षकों को अजमेर रेंज के चार जिलों में तैनात किया है। रविवार देर रात जारी तबादला सूची में निरीक्षक राधेश्याम, जगदीशप्रसाद, रामस्वरूप, पारूल यादव, अनिल कुमार, ओमप्रकाश मीणा, ममता शर्मा को अजमेर जिले में लगाया है। निरीक्षक विमला, सुरेश कुमार, सत्यनारायण, हरजीराम को नागौर, नवल किशोर को ब्यावर, निरीक्षक हीरालाल, सुरजीत ठोलिया और गजेन्द्रसिंह नरूका को टोंक जिले में तैनाती दी गई है। अब संबंधित पुलिस अधीक्षक नवनियुक्त निरीक्षकों को जिले में थानों व कार्यालय में तैनाती देंगे।

10 Nov 2025 01:07 pm

अजमेर

