अजमेर में बंद हुआ लेजर और साउंड शो, फ्लॉप हो गई नाइट टूरिज्म की योजना

साल 2013 में संग्रहालय में पूर्व पर्यटन मंत्री बीना काक ने लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किया था। शो में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जीवन गाथा और अन्य घटनाओं की जानकारी दी जाती थी। शुरुआत से घाटे में बढ़ोतरी, स्टाफ और संसाधनों की कमी के चलते निदेशालय ने साल 2018 में इसको बंद कर दिया था। नाइट टूरिज्म योजना भी फ्लॉप हो गई। न पर्यटकों और न स्थानीय लोगों ने रात में संग्रहालय की तरफ रुख किया।