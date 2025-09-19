Ajmer Crime-पीहर पक्ष ने अब जताया हत्या का संदेह

मध्यप्रदेश के मुरैना निवासी मृतका के चाचा वी.सी. जैन ने बताया कि भतीजी स्वाति जैन का विवाह सरावगी मोहल्ला निवासी विकास गंगवाल से हुआ था। गत 15 सितम्बर को स्वाति की दोपहर साढ़े 12 बजे उसकी मां से बातचीत हुई थी। तब सबकुछ ठीक था लेकिन अचानक दोपहर ढाई बजे पहले उसके आत्महत्या करने और फिर उनको स्वाति के हार्डअटैक आने की कहानी बताई गई। स्वाति की मौत पर ना तो विकास गंगवाल ना उसके परिजन कोई जवाब दे पा रहे है। पुलिस की ओर से भी सहयोग नहीं किया जा रहा है। उन्होंने स्वाति के आत्महत्या का कारण पूछा तो विकास के परिचित व स्थानीय लोगों ने उनके साथ में भी छोटे धड़े की नसीया में मारपीट की। जिसमें उनके रिश्तेदारों के चोट आई है। मारपीट की घटना नसियां के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में भी देखी जा सकता है। उन्होंने मामले में एसपी वंदिता राणा से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में मृतका के पिता देवेन्द्र जैन, भाई अपिल जैन समेत कई लोग मौजूद थे।