अजमेर

#Fake Adoption-सीडब्ल्यूसी ने AHTU से मांगी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट

एएचटीयू व क्रिश्चियन गंज थाना पुलिस को भेजे पत्र

अजमेर

Manish Singh

Sep 16, 2025

सीडब्ल्यूसी ने AHTU से मांगी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट
सीडब्ल्यूसी ने AHTU से मांगी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट

अजमेर(Ajmer News). जिला बाल कल्याण समिति ने निजी संस्थान के जरिए बच्चा गोद लेने के मामले में मानव तस्करी विरोधी शाखा व क्रिश्चियन गंज थाना पुलिस से प्रकरण में तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट मांगी है। समिति ने कथित निजी संस्था कास (सी.ए.एस.एस) के जरिए बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया की जानकारी दी थी।
सीडब्ल्यूसी ने सोमवार को मानव तस्करी विरोधी शाखा प्रभारी व क्रिश्चियन गंज थानाप्रभारी को पत्र भेजकर प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी। पत्र में बताया कि 13 सितम्बर शाम सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष अंजली शर्मा को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ जयप्रकाश नारायण ने सूचना दी कि उनके क्लिनिक पर एक युवक 16 माह के शिशु को स्वास्थ्य जांच के लिए लेकर आया। उसने शिशु के संबंध में कई सवाल-जवाब किए। उनकी पड़ताल में युवक ने कथित संस्था कास (सी.ए.एस.एस) के जरिए बालक गोद लेना कबूला। डॉ. नारायण की सूचना पर एएचटीयू और क्रिश्चियन गंज थाने को सूचित किया गया। इस पर दोनों टीम की प्रकरण के संबंध में अब तक कार्रवाई की जांच रिपोर्ट अविलम्ब मांगी है।

सीसीटीवी फुटेज है जरिया

पड़ताल में आया कि युवक डॉ. जे. पी. नारायण के क्लिनिक पर बच्चे को काले रंग की लग्जरी कार में लेकर आया था। पुलिस के आने की भनक लगते ही वह बच्चे को लेकर साथ में आए जेएलएन अस्पताल के नर्सिंगकर्मी को लेकर भाग निकला। उन्होंने अवैध रूप से बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया में जेएलएन अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ की भूमिका को भी संदिग्ध माना है।

इनका कहना है…

प्रकरण में क्रिश्चियन गंज थाना पुलिस व एएचटीयू से रिपोर्ट मांगी है। पुलिस की रिपोर्ट के बाद कथित कास संस्था के संबंध में पड़ताल की जाएगी।-अंजली शर्मा, अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी

Updated on:

16 Sept 2025 02:53 am

Published on:

16 Sept 2025 02:50 am

