अजमेर. महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ममता भूपेश (Mamta Bhupesh, Minister of State for Women and Child Development) ने कहा कि आज हमें समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने और हर इलाके में महिलाओं के लिए सुरक्षित क्षेत्र बनाने का संकल्प लेने की जरूरत है। भूपेश शुक्रवार को तोपदड़ा में मां सावित्री बाई फुले महिला सैनी संस्थान की ओर से आयोजित चतुर्थ बेटी सम्मान समारोह एवं संयुक्त परिवार मुखिया सम्मान समारोह में बोल रही थीं। बढ़ती घरेलू हिंसा पर चिंता(Concern over domestic violence) व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं देखकर और सुनकर हमें स्वयं परिवर्तन लाने के लिए सोचना होगा। किसी भी इलाके में इस तरह की घटनाएं नहीं हो, इसके लिए हमें महिलाओं को सुरक्षित रखने का संकल्प लेना होगा।

शाम को लडक़े रहेंगे घर में, लड़कियां निकलेंगी बाहर

भूपेश ने कहा कि आज भी यह स्थिति है कि शाम होते ही लड़कियों को कहा जाता है कि घर के बाहर मत जाना। शाम के 6 बजते ही मम्मी-पापा पूछने लग जाते हैं कि बेटी कहां चली गई, जबकि होना यह चाहिए कि हम शाम के समय लडक़ों से कहें कि लड़कियां बाहर जाएगी और तुम घर के अंदर रहोगे। एेसा होगा तब बच्चियां सुरक्षित जीवन जी सकेगी।

लोको पायलट सहित कई प्रतिभाओं का सम्मान

समारोह में हाल ही लोको पायलट बनी प्रमीला गहलोत सहित कई बालिकाओं का सम्मान(Honor talent) किया गया। साथ ही वर्षों से संयुक्त परिवार में रहे हैं, उनके मुखिया को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस शहर अध्यक्ष विजय जैन, महिला कांग्रेस अध्यक्ष सबा खान, केन्द्रीय कारागृह की मनोनीत सदस्य सीता भाटी, कोर कमेटी अध्यक्ष हेमा गहलोत आदि मौजूद रहे। शारदा मालाकार ने संस्थान के कार्यों की जानकारी दी।