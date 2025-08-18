Jodhpur Firing Case-जोधपुर फायरिंग मामले में अजमेर से चार को दबोचा

जोधपुश्के महामंदिर क्षेत्र निवासी मोहित उर्फ बाबू सांखला व उदयमंदिर निवासी रियान, चांद खान व सकलेन अब्बासी के बीच लेनदेन का विवाद चल रहा था। गतवर्ष महामंदिर थाना क्षेत्र में मोहित की कार जला दी थी। फिर दोनों पक्षों में समझौता गया। रुपए के लेन-देन को लेकर दोनों पक्ष 16 अगस्त को पावटा के शिप हाउस के पास जुटे, लेकिन यहां विवाद होने पर सभी उम्मेद राजकीय स्टेडियम के पीछे आ गए, यहां बातचीत के दौरान गर्मागर्मी हो गई। बाबू के साथी ने पिस्तौल निकाली और फायर कर दिए। हालांकि फायरिंग में कोई जख्मी नहीं हुआ। फायरिंग के बाद आरोपी फरार हो गए। चांद खान ने आकाश, दुष्यंत व मोहित सांखला के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज करवाया।