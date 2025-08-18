Jodhpur Firing Case-जोधपुर फायरिंग मामले में अजमेर से चार को दबोचा

अजमेर(Ajmer News). जोधपुर के उदयमंदिर थाना क्षेत्र में उम्मेद राजकीय स्टेडियम चौकी के पास दो गुटों में विवाद के बाद फायरिंग करने के मामले में चार जनों को अजमेर से पकड़ा गया है। आरोपी जनाना अस्पताल के निकट अरावली वन स्थित फ्लैट में ठहरे हुए थे। क्रिश्चियन गंज थाना पुलिस की मदद से जोधपुर कमिशनरेट की टीम ने उन्हें दबोचा।
क्रिश्चियन गंज थाना पुलिस ने जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस के साथ अरावली होम्स सोसायटी की अरावली-वन के एक फ्लैट में दबिश दी। यहां से जोधपुर महामंदिर खटीक मोहल्ला निवासी आकाश उर्फ एनसीआर(25), दुष्यंत चावला(21), फिरोज उर्फ बंटी(25) और राजू नगर सी बड़ला के पास रहने वाले मोहित सांखला उर्फ बाबू(23) को पकड़ा। जोधपुर कमिश्नरेट की टीम चारों आरोपियों को लेकर जोधपुर के लिए रवाना हो गई। पीड़ित चांद खान ने 3 राउंड फायरिंग का आरोप लगाया था लेकिन पुलिस को घटनास्थल से एक खोल मिला था।
जोधपुश्के महामंदिर क्षेत्र निवासी मोहित उर्फ बाबू सांखला व उदयमंदिर निवासी रियान, चांद खान व सकलेन अब्बासी के बीच लेनदेन का विवाद चल रहा था। गतवर्ष महामंदिर थाना क्षेत्र में मोहित की कार जला दी थी। फिर दोनों पक्षों में समझौता गया। रुपए के लेन-देन को लेकर दोनों पक्ष 16 अगस्त को पावटा के शिप हाउस के पास जुटे, लेकिन यहां विवाद होने पर सभी उम्मेद राजकीय स्टेडियम के पीछे आ गए, यहां बातचीत के दौरान गर्मागर्मी हो गई। बाबू के साथी ने पिस्तौल निकाली और फायर कर दिए। हालांकि फायरिंग में कोई जख्मी नहीं हुआ। फायरिंग के बाद आरोपी फरार हो गए। चांद खान ने आकाश, दुष्यंत व मोहित सांखला के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज करवाया।
मामले में पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश ने महामंदिर व उदयमंदिर थानाधिकारी को 17 सीसी को नोटिस दिए थे जबकि उदयमंदिर थाने के कांस्टेबल नाथाराम और कांवरराम को लाइन हाजिर किया था।