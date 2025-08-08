Patrika sting : चाइनीज मांझे से वो काटा की होड़, कहीं टूट ना जाए सांसों की डोर

पतंगबाज़ी हमारी सांस्कृतिक परंपरा का खूबसूरत हिस्सा है, लेकिन सिंथेटिक व कांच पाउडर से लेपित ‘चाइनीज़ मांझा’ ने इस आनंददायक गतिविधि को गंभीर पर्यावरणीय संकट बना दिया है। ये नॉन-बायोडिग्रेडेबल मांझे हर साल उड़ान भरते हज़ारों पक्षियों को घायल या मृत कर देते हैं, साथ ही बच्चों और राहगीरों के लिए भी जानलेवा साबित होते हैं। इनके निर्माण में उपयोग होने वाले रासायनिक तत्व हवा, मिट्टी व जल को प्रदूषित करते हैं। हम पर्यावरण के अनुकूल, प्राकृतिक विकल्पों को अपनाएं व मौजूदा प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करें।