Schools again Closed due to Icy winds : शीतलहर से धूजे अफसर, आठवीं तक के बच्चों की छुट्टियां फिर बढ़ी

अजमेर.

बीते एक पखवाड़े से अजमेर जिले भर में सर्दी का कहर बरकरार है। बुधवार से अजमेर शहर में बर्फीली हवाओं के कारण सर्दी का प्रभाव और अधिक बढ़ गया। जिला प्रशासन के अफसर भी शीतलहर से धूजने लगे हैं। (Holiday till January 11, after Sunday on January 12, now children will go to school on January 13 )

जिला कलक्टर विश्व मोहन शर्मा ने सर्दी के तेवर को देखते हुए स्कूलों में आठवीं तक के बच्चों का अवकाश बढ़ा (vacations extended ) दिया है। अब आठवीं तक की कक्षाओं में 11 जनवरी तक अवकाश रहेगा। 12 जनवरी को रविवार का अवकाश रहेगा। ऐसे में आठवीं तक के बच्चों को 13 जनवरी से स्कूल जाना पड़ेगा। इसमें यह भी आशंका है कि यदि सर्दी के तेवर ऐसे ही कड़े रहे तो प्रशासन की ओर से आठवीं तक के बच्चों का अवकाश बढ़ाया जा सकता है। हालांकि 11 जनवरी तक आठवीं तक के बच्चों अवकाश के दौरान कक्षा 9 से 12 वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खुलेंगे। इन कक्षाओं के संचालन के लिए स्कूलों का समय सुबह 10 से शाम 4 बजे तक का रहेगा। यह आदेश जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी व सीबीएसई से सम्बद्ध सभी स्कूलों में लागू होगा।



परीक्षाओं का शिड्यूल बिगड़ा- (School Closed Due Vacation Extended Till 11 January )

सर्दी के कड़े तेवर के चलते जिला प्रशासन की ओर से आठवीं तक के बच्चों का अवकाश दो बार बढ़ाया गया है। ऐसे में स्कूलों में प्राइमरी स्तर की कक्षाओं की परीक्षाओं का शिड्यूल बिगड़ गया है। स्कूलों को अब 13 जनवरी के बाद परीक्षाओं का शिड्यूल तैयार करना पड़ा है। लेकिन सर्दी के चलते इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि यह शिड्यूल बदल भी सकता है।



धूप में भी चुभ रही बर्फीली हवा

बीते एक पखवाडे से सर्दी के तेवर कड़े हैं। बीच में दो दिन धूप खिलने से मौसम में कुछ राहत दिखाई दी थी। लेकिन बुधवार को मौसम में फिर तब्दीली आ गई।

सुबह आसमान में कोहरा (Fog shadow in Ajmer with icy winds) मंडराता रहा। बादलों और सूरज में लुकाछिपी चली। इसके बाद दिनभर बर्फीली हवा ने लोगों को धुजाए रखा। लोगों का ज्यादातर वक्त गुनगुनी धूप में निकला। दिन का तापमान 5.3 डिग्री की गिरावट के साथ 19.0 डिग्री पर पहुंच गया। न्यूनतम तापमान 11.1 डिग्री रहा। इसमें मंगलवार के मुकाबले 0.1 डिग्री की गिरावट आई है। आसमान में अलसुबह ही कोहरा मंडराता दिखा। बादलों के बीच सूरज दिखा पर धूप नहीं निकली। बादल छाए रहने से लोगों को धूप कम नसीब हुई। हवा के बर्फीले तेवर नश्तर चुभोते रहे। देर शाम कई जगह सड़कों के किनारे लोग अलाव जलाकर बैठे रहे।