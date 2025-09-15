LPG illegal Refilling-गैराज में हो रही थी एलपीजी की अवैध रीफिलिंग, मुकदमा दर्ज

पुलिस के अनुसार प्रवर्तन निरीक्षक सोनल गर्ग ने रिपोर्ट दी कि 11 सितम्बर की शाम साढ़े 7 बजे के आसपास पहाड़गंज श्मशान के पास शिवप्रताप विश्नोई के घर गैस की टंकी फटने व आगजनी की सूचना मिली। उनकी जानकारी में आया कि शिवप्रताप गैस की अवैध रीफिलिंग करता है। सूचना पर डीएसओ अजमेर(प्रथम) मोनिका जाखड़ व डीएसओ(द्वितीय) नीरज कुमार जैन घटनास्थल पर रात साढ़े 8 बजे पहुंचे थे। घटनास्थल पर रामगंज थाने के हैडकांस्टेबल नरसीसिंह भी मौजूद थे। डीएसओ को मौके पर शिवप्रताप विश्नोई मिला। मकान में जलने की बदबू आ रही थी और आगजनी हुई थी। जिससे यह भी स्पष्ट था कि दो कमरे के भवन में आग लगी है लेकिन मौके पर कोई सिलेण्डर अथवा रीफिलिंग मशीन नहीं मिली। मकान के पीछे का दरवाजा खुला मिला था। जिससे गली से करीब 15 गैस सिलेण्डर पीछे की गौशाला में फेंककर खुर्द-बुर्द कर दिए।