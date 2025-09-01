बदलाव: संस्कृत बन रही अजमेर के गांव ‘सावर’ की बोलचाल की भाषा, अन्य राज्यों के ये हैं ‘संस्कृत गांव’

Ajmer Sanskrit Village Name: गांव की माटी में संस्कृत की महक घुलने के साथ अब दीवारें भी संस्कृत ‘बोलने’ लगी हैं। बच्चे, युवा, बुजुर्ग भी संस्कृत में बोलने लगे हैं। पिछले वर्षों में संस्कृत से जुड़ी संस्थाओं के प्रयास से संस्कृत गांव बनाने का प्रयास चल रहा है। सरकार ने भी संस्कृत का माहौल बनाने में स्कूल, कॉलेज को बढ़ावा दिया है। अजमेर जिले के सावर सहित प्रदेश के तीन गांवों में तय लक्ष्य के साथ संस्कृत को बढ़ावा दिया जा रहा है। इनमें बांसवाड़ा का गनेड़ा, बूंदी का कापरेन गांव भी शामिल हैं। संस्कृत भारती सहित कुछ संस्थाओं की ओर से इन गांवों को संस्कृत गांव बनाने की योजना है।