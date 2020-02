तहसीलदारों के आधे से अधिक पद रिक्त : कहीं एसडीएम तो कहीं नायब तहसीलदार संभाल रहे चार्ज

भूपेन्द्र सिंह

अजमेर. राज्य में तहसीलदारों Tehsildar के आधे से अधिक पद रिक्त half of the posts of Tehsildars vacant चल रहे हैं। इससे आमजन को पेरशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालत यह है कि किसी जिले में एसडीएम SDM तो कहीं नायब तहसीलदार Naib Tehsildar को अतिरिक्त जिम्मा सौंप कर कामचलाऊ व्यवस्था से काम चलाया जा रहा है।

तहसीलदार व नायब तहसीलदार राजस्व महकमे की धुरी माने जाते हैं। इनके पद रिक्त होने से आमजन के कार्य और सरकारी की योजनाओं को लागू करने में मुश्किलें आ रही हैं। राज्य में तहसीलदारों के कुल स्वीकृत पद 670 हैं। इनमें 331 तहसीलदार कार्यरत हैं जबकि 339 पद रिक्त चले रहे हैं। देखा जाए तो तहसीलदारों के आधे से अधिक पद रिक्त हैं। वहीं नायब तहसीलदार के कुल पद 971 स्वीकृत हैं। इनमें से 602 कार्यरत हैं जबकि 369 पद रिक्त हैं। 88 तहसीलों में तहसीलदार, 57 तहसीलों में नायब तहसीलदार नहीं हैं।

उप पंजीयक के 86 पद रिक्त

राज्य के 86 उप पंजीयक कार्यालयों में उपपंजीयक अधिकारी ही नहीं हैं। राज्य में उप पंजीयकों के 114 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 86 पद रिक्त हैं और केवल 28 पदों पर ही उप पंजीयक कार्यरत हैं। उप पंजीयक के पद वरिष्ठ तहसीलदारों को नियुक्त किया जाता है।

नॉन फील्ड पद भी खाली

तहसील, उप पंजीयक कार्यालय के अलावा नॉन फील्ड तहसीलदारों की संख्या 218 है इनमें केवल 53 पद भरे हुए हैं जबकि 165 पद खाली है। नॉन फील्ड नायब तहसीलदारों की संख्या 465 है। इनमें से केवल 150 पद भरे हुए हैं जबकि 369 पद रिक्त चल रहे हैं। इन पदों के रिक्त होने के कारण विभागों के कामकाज पर भी असर पड़ रहा है।

सरकारी स्तर पर अटकी है भर्ती

राज्य में बड़ी संख्या में रिक्त चले रहे नायब तहसीलदारों के रिक्त पदों को सीधी भर्ती के जरिए भरने के लिए कवायद तो शुरू हुई लेकिन कहीं आरपीएससी तो कहंी सरकार के स्तर पर भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई है। सीधी भर्ती के जरिए नायब तहसीलदार के 141 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन तो पिछले साल ही हो चुका है लेकिन साक्षात्कार अब तक नहीं हो सका। जबकि राजस्व मंडल ने 32 नायब तहसीलदारों के पदों पर भर्ती किए जाने के लिए सरकार को पिछले साल ही अभ्र्थना भेज दी थी। यह वित्त विभाग में लम्बित चल रही है। इसकी विज्ञप्ति जारी होना शेष है। इस तरह 173 नायब तहसीलदारों के पद पर भर्ती अटकी हुई है।

विधानसभा में उठ रहा मामला

राज्य के अधिकतर विधानसभा सदस्य अपने क्षेत्र में सहित राज्य की तहसीलों में रिक्त चल रहे तहसीलदार व नायब तहसीलदार के पदों को लेकिन विधानसभा में प्रश्न उठा रहे हैं।

इनका कहना है

नायब तहसीलदारों की भर्ती के लिए अभ्र्थना भेजी गई। वित्त विभाग में मामला लम्बित चल रहा है।

-मुकेश शर्मा, चेयरमैन राजस्व मंडल अजमेर

