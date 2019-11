Municipal elections - 2019 : नसीराबाद नगर पालिका में बीजेपी के पार्षद वोटिंग करते हुए ,देखें वीडियो

अजमेर.जिले के ब्यावर,नसीराबाद एवं पुष्कर नगर निकाय प्रमुख पद के लिए चुनाव हो रहे हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि निकाय प्रमुख के पद के लिए मतदान (Election for the post of City Council Chairman) मंगलवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा। मतगणना मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद होगी।अजमेर नसीराबाद (Nasirabad municipality) भाजपा के पार्षद (bjp parshad) मतदान के लिए बीजेपी के रामस्वरूप लांबा (Ramswaroop Lamba) कार्यकर्ता सहित बीजेपी के 10 विधायक कार्यालय पहुंचे।

उपाध्यक्ष के पदों के लिए निर्वाचन बुधवार को

उपाध्यक्ष के पदों के लिए निर्वाचन बुधवार को होंगे। निर्वाचन प्रक्रिया के लिए बैठक सुबह 10 बजे प्रारंभ होगी,नामांकन पत्रों का प्रस्तुतिकरण सुबह 11 बजे नामांकन पत्रों की संवीक्षा 11.30 बजे, अभ्यर्थिता वापसी दोपहर 2 बजे तक और मतदान दोपहर 2.30 से शाम 5 बजे तक और मतगणना मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद होगी।

[MORE_ADVERTISE1]