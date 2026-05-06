फिर बम धमाके की धमकी, मेल में पासपोर्ट ऑफिस को उड़ाने का दावा

ईमेल में न सिर्फ धमाके का समय, स्थान बताया गया, बल्कि कुछ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों का जिक्र करते हुए साजिश की कहानी भी गढ़ी गई। इसमें उदयनिधि स्टालिन और अभिनेत्री निवेधा पेथुराज से जुड़ी फाइलों के लीक होने का दावा करते हुए आईएसआई, सीपीआई और लिटटे का नाम लिया गया है। हालांकि, शुरुआती जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि मेल भ्रामक और अफवाह फैलाने के उद्देश्य से भेजा गया हो सकता है।