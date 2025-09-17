Accident-ट्रेलर में लदी ओवर साइज मशीन से टकराकर पलटी पिकअप, दो की मौत, 4 जख्मी

सहायक उप निरीक्षक भोम सिंह ने बताया कि दोपहर करीब 3 बजे राजगढ़ चौराहा के निकट ट्रेलर-पिकअप में टक्कर हो गई। ट्रेलर में लदी मशीन के बाहर निकलते हिस्से से टकराने के बाद पिकअप असंतुलित होकर सड़क पर पलट गई। दुर्घटना में पिकअप सवार ब्यावर सदर लोधा का बाडि़या बलाड़ निवासी सीतूसिंह(35) पुत्र छोटूसिंह रावत और पिकअप चालक टोंक महेन्द्रवास अमीनपुरा निवासी बीरमदेव(40) पुत्र श्रीलाल की घटनास्थल पर मौत हो गई। पिकअप में सवार ब्यावर लोधों का बाडि़या बलाड़ निवासी शंकरसिंह पुत्र भंवर सिंह प्रकाश पुत्र गिरधारी रावत, रणजीतसिंह पुत्र सोहन सिंह व नसीराबाद सदर नयागांव कासिया निवासी भंवरीदेवी पत्नी अमरसिंह घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस से जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती करवाया।