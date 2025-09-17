Accident-ट्रेलर में लदी ओवर साइज मशीन से टकराकर पलटी पिकअप, दो की मौत, 4 जख्मी

अजमेर/नसीराबाद. नसीराबाद-ब्यावर मार्ग पर मंगलवार दोपहर राजगढ़ चौराहा के पास ट्रेलर-पिकअप वाहन की भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में पिकअप चालक समेत दो जनों की मौत हो गई जबकि एक महिला समेत 4 अन्य जख्मी हो गए। घायलों को जेएलएन अस्पताल में भर्ती करवाया है। नसीराबाद सदर थाना पुलिस ने ट्रेलर चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मुकदमा दर्ज किया है।
सहायक उप निरीक्षक भोम सिंह ने बताया कि दोपहर करीब 3 बजे राजगढ़ चौराहा के निकट ट्रेलर-पिकअप में टक्कर हो गई। ट्रेलर में लदी मशीन के बाहर निकलते हिस्से से टकराने के बाद पिकअप असंतुलित होकर सड़क पर पलट गई। दुर्घटना में पिकअप सवार ब्यावर सदर लोधा का बाडि़या बलाड़ निवासी सीतूसिंह(35) पुत्र छोटूसिंह रावत और पिकअप चालक टोंक महेन्द्रवास अमीनपुरा निवासी बीरमदेव(40) पुत्र श्रीलाल की घटनास्थल पर मौत हो गई। पिकअप में सवार ब्यावर लोधों का बाडि़या बलाड़ निवासी शंकरसिंह पुत्र भंवर सिंह प्रकाश पुत्र गिरधारी रावत, रणजीतसिंह पुत्र सोहन सिंह व नसीराबाद सदर नयागांव कासिया निवासी भंवरीदेवी पत्नी अमरसिंह घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस से जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती करवाया।
पुलिस ने नसीराबाद के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में सीतूसिंह रावत के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजन को सुपुर्द कर दिया जबकि पिकअप चालक बीरमदेव के शव को मोर्चरी में रखा है। बुधवार को शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर लिया। ट्रेलर चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटनाकारित करने का मुकदमा दर्ज किया है।
पड़ताल में सामने आया कि सीतू सिंह रावत पिकअप में लिफ्ट लेकर जयपुर मजदूरी के लिए जा रहा था। नसीराबाद ब्यावर मार्ग पर भवानीखेड़ा के निकट राजगढ़ चौराहा दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई जबकि 3 साथी जख्मी हो गए।
दुर्घटना में तेज रफ्तार पिकअप ट्रेलर से टकराने के बाद जहां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं सड़क पर पलटने से केबिन की छत दब गई। केबिन में सवार पिकअप चालक बीरमदेव व सीतूसिंह फंस गए। राहगीर व ग्रामीणों ने जेसीबी की मदद से पिकअप को उठाकर दोनों शवों को बाहर निकाला। हादसे के वक्त मार्ग पर जाम लग गया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन हटाकर जाम खुलवाया।