Pushkar Fair 2025: 22 अक्टूबर से शुरू होगा मेला, देश-विदेश से आएंगे टूरिस्ट

अजमेर. पुष्कर पशु मेला 2025 की शुरुआत 22 अक्टूबर से होगी। गुरुवार को आयोजित बैठक में जिला कलक्टर लोकबंधु ने कहा कि मेले में देश-विदेश के लाखों श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों का आगमन होगा। इसके अनुरूप तैयारियां करनी होंगी। उन्होंने नगर परिषद के अधिकारियों को पुष्कर सरोवर के घाटों पर सफाई, रोशनी, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, मृत पशुओं को हटाने के लिए विशेष टीम गठन, शहर एवं परिक्रमा मार्ग की सफाई, स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत, ब्रह्मा मंदिर के पास जूते चप्पल स्टॉल, मेला मैदान पर मंच एवं प्रतियोगिताओं के लिए रंगाई-पुताई, रेन बसेरों की स्थापना, सरोवर घाटों पर गोताखोरों की तैनाती, पार्किंग व्यवस्था, सहायता केंद्र, फूड पैकेट स्टॉल,मोबाइल टॉयलेट और सजावटी रोशनी की व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए।उन्होंने पशुपालन विभाग को पशुओं के दड़ों में रोशनी, पेयजल, खेलियों की मरम्मत, पशु चिकित्सालय एवं मोबाइल यूनिट, चौकियों की स्थापना के निर्देश दिए।