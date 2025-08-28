Patrika LogoSwitch to English

अजमेर

Pushkar Fair 2025: 22 अक्टूबर से शुरू होगा मेला, देश-विदेश से आएंगे टूरिस्ट

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को पुष्कर तक आने वाली सड़कों की मरम्मत एवं पेचवर्क, पार्किंग स्थलों पर मरम्मत कार्य, हेलिपैड निर्माण जलदाय विभाग को पेयजल पाइपलाइन एवं टंकियों की मरम्मत के निर्देश दिए।

अजमेर

raktim tiwari

Aug 28, 2025

pushkar fair 2025
pushkar fair 2025

अजमेर. पुष्कर पशु मेला 2025 की शुरुआत 22 अक्टूबर से होगी। गुरुवार को आयोजित बैठक में जिला कलक्टर लोकबंधु ने कहा कि मेले में देश-विदेश के लाखों श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों का आगमन होगा। इसके अनुरूप तैयारियां करनी होंगी। उन्होंने नगर परिषद के अधिकारियों को पुष्कर सरोवर के घाटों पर सफाई, रोशनी, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, मृत पशुओं को हटाने के लिए विशेष टीम गठन, शहर एवं परिक्रमा मार्ग की सफाई, स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत, ब्रह्मा मंदिर के पास जूते चप्पल स्टॉल, मेला मैदान पर मंच एवं प्रतियोगिताओं के लिए रंगाई-पुताई, रेन बसेरों की स्थापना, सरोवर घाटों पर गोताखोरों की तैनाती, पार्किंग व्यवस्था, सहायता केंद्र, फूड पैकेट स्टॉल,मोबाइल टॉयलेट और सजावटी रोशनी की व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए।उन्होंने पशुपालन विभाग को पशुओं के दड़ों में रोशनी, पेयजल, खेलियों की मरम्मत, पशु चिकित्सालय एवं मोबाइल यूनिट, चौकियों की स्थापना के निर्देश दिए।

कराएं पेचवर्क और मरम्मत

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को पुष्कर तक आने वाली सड़कों की मरम्मत एवं पेचवर्क, पार्किंग स्थलों पर मरम्मत कार्य, हेलिपैड निर्माण जलदाय विभाग को पेयजल पाइपलाइन एवं टंकियों की मरम्मत, अतिरिक्त सार्वजनिक नल लगाने, फायर हाइड्रेंट, रोडवेज को अस्थायी बस स्टैंड की स्थापना, टिकट काउंटर, बैरिकेटिंग, एकादशी एवं चर्तुदशी के अवसर पर अतिरिक्त बसें चलाने तथा क्रेन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

दुरुस्त रहे मेडिकल इंतजाम

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को मलेरिया-डेंगू रोकथाम, फॉगिंग, अस्थायी एवं मोबाइल डिस्पेंसरियां, एम्बुलेंस, स्ट्रेचर, प्राथमिक उपचार, रसद विभाग को फूड पैकेट दर तय करने, उचित मूल्य की दुकानें स्थापित करने, अजमेर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को नौसर घाटी से कपिल कुंड तक पैदल मार्ग की सफाई एवं रोशनी, पानी की टंकियां, झाड़ियों की सफाई के निर्देश दिए।

पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने अस्थायी पुलिस चौकियां स्थापित करने, कानून-व्यवस्था के लिए कंट्रोल रूम, घाटों पर महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी, सीसीटीवी कैमरे, यातायात व्यवस्था, वायरलेस युक्त मोटरसाइकिल और वीवीआईपी के लिए सुचारू यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौ्रान अजमेर विकास प्राधिकरण की आयुक्त नित्या के., जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राम प्रकाश, अतिरिक्त जिला कलक्टर गजेंद्र सिंह राठौड़ एवं ज्योति ककवानी सहित अन्य मौजूद रहे।

सबसे बड़ा पशु मेला

पुष्कर में राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। इसमें राज्य पशु ऊंट, घोड़े, गाय और अन्य पशुओं का कारोबार होता है। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, यूपी, एमपी और राजस्थान के पशुपालक उन्नत नस्ल के घोड़े लेकर आते हैं। इनकी कीमत से 5 लाख से 50 करोड़ तक होती है।

होती हैं प्रतियोगिताएं

पुष्कर मेले के दौरान कई प्रतियोगिताएं होती हैं। इनमें देशी-विदेशी पर्यटकों के बीच कबड्डी, रस्साकशी, साफो बांधो, मटकी दौड़, मांडणा और अन्य प्रतियोगिताएं शामिल हैं। अमरीका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इजरायल, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्वीडन और अन्य देशों के पर्यटक पहुंचते हैं।

समीक्षा बैठक का आयोजन

अजमेर. जिला कलक्टर लोकबंधु की अध्यक्षता में गुरुवार को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से संबंधित योजनाओं की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जिला कलक्टर ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत पट्टा वितरण कार्य की गति बढ़ाने, शत प्रतिशत पात्र लाभार्थियों को पट्टे वितरित करने, दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना में पात्र परिवारों का सर्वे एवं सत्यापन कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के कार्य, कर्मभूमि से मातृभूमि ,अटल ज्ञान केंद्र, पंच गौरव के विकास कार्यों, कबड्डी को ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ावा, ड्रोन दीदी को प्रशिक्षण, स्वच्छ भारत मिशन , वित्तीय समावेशन शिविर की समीक्षा की।

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Aug 2025 09:58 pm

Published on:

28 Aug 2025 09:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Pushkar Fair 2025: 22 अक्टूबर से शुरू होगा मेला, देश-विदेश से आएंगे टूरिस्ट

