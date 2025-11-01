Pushkar Mela 2025: हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, ढोल की थाप पर अश्वों ने लगाए ठुमके

देव प्रबोधिनी देवउठनी का शुभ विवाह शनिवार को रहा। इस दिन रात्रि में एकादशी रहेगी। वेदों एवं शास्त्रों में पुराणों में वर्णित है कि इन पांच दिनों में स्वयं ब्रह्मा देव सावित्री एवं गायत्री के साथ पुष्कर में भ्रमण करते हैं एवं निवास करते हैं। साथ में 33 करोड़ देवी देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व, संत, किन्नर, यश भी विद्यमान रहते हैं। ऐसे पुनीत पावन पर्व पर स्नान का एवं दान हवन पूजन का करोडों गुना अक्षय फल लिखा है। इन 5 तिथियां में ब्रह्मा सरोवर मध्य सरोवर कनिष्क सरोवर में परिक्रमा स्नान दान पुण्य का श्रेष्ठ फल मिलता है ।साथ में इन दिनों में ब्रह्म गायत्री का एवं सावित्री माता का दर्शन पूजन परिक्रमा दान पुण्य से अखंड सुख सौभाग्य एवं जीवन में परिवार में सुख शांति समृद्धि प्राप्त होकर मनोकामना परिपूर्ण होती है।