RAS Interview Result: राजस्थान को मिलेंगे 1096 नए अधिकारी, इंटरव्यू का 9वां चरण खत्म होते ही अप्रेल में आएगा रिजल्ट

साक्षात्कार के आठ चरण पूरे हो चुके हैं, जबकि नवां चरण फिलहाल जारी है और शेष अभ्यर्थियों के इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। वैसे साल 2010-11 की भर्ती को छोड़कर अब तक कोई भी आरएएस भर्ती एक साल की अवधि में पूरी नहीं हो पाई है। हालांकि 2023 और 2024 की परीक्षा तिथियों व कार्यक्रम में आरपीएससी ने तय समय के अनुसार ही परीक्षाएं आयोजित कीं और कोई बदलाव नहीं किया।