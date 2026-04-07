Rajasthan: SI की परीक्षा देने निकले दो युवाओं की मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, शोक में डूबे लोग

दोनों युवक सरवाड़ से अजमेर के लिए रवाना हुए थे। करीब दस-बारह किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ग्राम अरवड़ के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे। हादसे में दिनेश कुमावत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल राहुल अरोड़ा को अजमेर चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया।