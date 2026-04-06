Rajasthan News : सहेली की मौत का सदमा नहीं कर पाई सहन, चंद मिनट में थम गईं सांसें, एक ही चिता पर हुआ अंतिम संस्कार

जानकारी के अनुसार, तखतगढ़ के नागचौक स्थित देवासियों की गली में रहने वाली जेठी बाई पत्नी मालाराम कलबी का निधन हो गया। उनकी मौत की खबर जैसे ही उनकी पड़ोसी और वर्षों पुरानी घनिष्ठ सहेली भीखीबाई पत्नी भूराराम कलबी को मिली, वे गहरे सदमे में चली गईं। बताया जा रहा है कि अपनी सहेली के वियोग को सहन नहीं कर पाने के कारण कुछ ही समय बाद उनका भी निधन हो गया। इस घटना ने परिवार और मोहल्ले के लोगों को स्तब्ध कर दिया।