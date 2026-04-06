पाली में गैस एजेंसी के गोदाम से 88 सिलेंडर चोरी, मचा हड़कंप, मामला दर्ज

उधर, बगड़ी नगर पुलिस थाने में एक वृद्ध व्यक्ति ने अपने ही संबंधियों के विरुद्ध अलमारी खोलकर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात चोरीकर ले जाने का नामजद प्रकरण दर्ज करवाया हैं। पुलिस ने रिपोर्ट अनुसार मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। पुलिस ने बताया कि देवजी का केरिया बगड़ी निवासी ढ़गलाराम ने रिपोर्ट दी कि वह अपने भाई थानाराम व माता अणची देवी के साथ रह रहा है। उसके व थानाराम, मेरी माता के अलावा थानाराम की पुत्री मोनिका पत्नी घेवरराम पाचूंडा खुर्द व घेवरराम पुत्र सुखाराम करीब छह महीने से उसके घर में रह रहे हैं। उसकी अलमारियों की चाबियां खुले में पड़ी रहती हैं। पिछले दिनों उसकी अलमारी में रखे सोने-चांदी के आभूषण चोरी हो गए।