RPSC-स्टेनोग्राफर ने फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र से हासिल की नौकरी

शर्मा ने रिपोर्ट में बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने स्टेनोग्राफर संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2018 में 1155 पदों पर भर्ती निकाली। इसमें आरपीएससी के पांच पद पर भी शामिल थे। आयोग के 5 रिक्त पद अंधे व कम दृष्टि के नि:शक्त के लिए आरक्षित थे। अरूण शर्मा ने 24 सितम्बर 2020 को नि:शक्तजन में आवेदन किया। परीक्षा में चयनित होने पर एक अप्रेल 022 को आवेदन भरकर जांच के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड में पेश किया। इसमें दृष्टिहीन/अल्पदृष्टि कॉलम में हां भरा। आवेदन के साथ में दिव्यांगजनों को जारी विशिष्ट पहचान प्रमाण पत्र 29 मार्च 2020 को लगाया। जिसमें अल्पदृष्टि में स्थाई दिव्यांगता प्रतिशत 70 दर्शाया गया था। बोर्ड ने 4 अप्रेल 022 को दस्तावेज सत्यापन किया। अरूण शर्मा ने 28 अप्रेल 022 को जेएलएन अस्पताल अजमेर की ओर से 19 जुलाई 019 को जारी हुआ स्थाई विकलांगता प्रमाण पत्र जमा कराया। भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम 11 मई 2022 को जारी हुआ। इसमें बोर्ड ने अरूण को फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र पर भरोसा करते दृष्टिहीन/अल्पदृष्टि वर्ग में विचारित कर चयनित किया। जिस पर आयोग ने अरूण शर्मा को 21 जून 022 को नियुक्ती पत्र जारी कर दिया। अरूण शर्मा ने 26 जून 2022 को स्टेनोग्राफर के पद पर कार्यग्रहण किया।