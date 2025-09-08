Patrika LogoSwitch to English

अजमेर

स्मार्ट सिटी के ऐसे हाल: बरसाती पानी. .कीचड़. .टूटी सड़कों से अजमेर के प्रवेश मार्ग बदहाल

स्पॉट लाइट-जयपुर रोड, आदर्शनगर, रामगंज क्षेत्र में बिगड़े हुए हैं हालात

अजमेर

Manish Singh

Sep 08, 2025

स्मार्ट सिटी के ऐसे हाल: बरसाती पानी. .कीचड़. .टूटी सड़कों से अजमेर के प्रवेश मार्ग बदहाल
अजमेर. जयपुर रोड अशोक उद्यान के सामने सड़क पर भरे पानी से गुजरते वाहन।

अजमेर(Ajmer News). शहर के प्रवेश द्वार पर बरसाती पानी और कीचड़ से हालात बेहद खराब हैं। जयपुर रोड पर अशोक उद्यान के सामने से शहर में प्रवेश करने व शहर से बाहर जाने वालों को बरसाती पानी से गुजरना पड़ रहा है। ड्रेनेज व्यवस्था सही नहीं होने के कारण पानी इकट्ठा रहने से मौके पर कीचड़ भी जमा हो गया है।

कीचड़, टूटी सड़कोें पर आवाजाही

अजमेर के प्रमुख प्रवेश मार्गों पर बरसाती पानी व कीचड़ से स्थिति बदहाल है। जयपुर रोड अशोक उद्यान के सामने, आदर्शनगर परबतपुरा बाइपास और रामगंज चौराहे पर जलभराव से आवाजाही करने वालों को भारी परेशानी हो रही है। वाहन चालकों को कीचड़ और क्षतिग्रस्त सड़क से गुजरना पड़ रहा है। जयपुर रोड पर अशोक उद्यान के सामने पानी की उचित निकासी नहीं होने से हालात बिगड़े हुए हैं।

x9q6gzy

कहां क्या है समस्या

भरा है बरसाती पानी- जयपुर रोड अशोक उद्यान के सामने और विवेकानन्द स्मारक के सामने बनी सर्विस लेन पर बरसाती पानी जमा है। जिससे जयपुर, अजमेर आने-जाने वाले वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। भारी वाहन, बस आदि गुजरने के दौरान जाम के हालात व वाहनों की लम्बी कतार लग जाती है। जयपुर रोड पर कांकरदा भुणाबाय में भी मुख्य सड़क पर पानी भरा है।कीचड़ और क्षतिग्रस्त सड़क- आदर्शनगर, रामगंज चौराहे पर कीचड़ और क्षतिग्रस्त सड़क से गुजरना पड़ता है। टूटी हुई सड़क पर मलबा डालने से हालात और बिगड़ गए हैं। सड़क पर गड्ढों के बीच ही कीचड़ फैले रहने से दुपहिया, चौपहिया वाहन चालकों को परेशानी होती है।

जयपुर रोड स्वामी विवेकानन्द स्मारक के सामने सर्विस लेन पर भरे बरसाती पानी से गुजरते चौपहिया वाहन। पत्रिका

जिम्मेदारों को नहीं सरोकार

शहर के मुख्य मार्गों पर भरे पानी की उचित निकासी नहीं होने से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जलभराव के चलते सड़क क्षतिग्रस्त हैं। जिससे इन स्थानों पर जाम से यातायात व्यवस्था की समस्या भी बन जाती है। अशोक उद्यान प्रवेश मार्ग पर ना केवल अजमेर बल्कि पुष्कर, नागौर और बीकानेर जाने वाले वाहनों का भी दबाव है।

अजमेर

अजमेर सिटी

Updated on:

08 Sept 2025 02:23 pm

Published on:

08 Sept 2025 02:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / स्मार्ट सिटी के ऐसे हाल: बरसाती पानी. .कीचड़. .टूटी सड़कों से अजमेर के प्रवेश मार्ग बदहाल

