स्मार्ट सिटी के ऐसे हाल: बरसाती पानी. .कीचड़. .टूटी सड़कों से अजमेर के प्रवेश मार्ग बदहाल

भरा है बरसाती पानी- जयपुर रोड अशोक उद्यान के सामने और विवेकानन्द स्मारक के सामने बनी सर्विस लेन पर बरसाती पानी जमा है। जिससे जयपुर, अजमेर आने-जाने वाले वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। भारी वाहन, बस आदि गुजरने के दौरान जाम के हालात व वाहनों की लम्बी कतार लग जाती है। जयपुर रोड पर कांकरदा भुणाबाय में भी मुख्य सड़क पर पानी भरा है।कीचड़ और क्षतिग्रस्त सड़क- आदर्शनगर, रामगंज चौराहे पर कीचड़ और क्षतिग्रस्त सड़क से गुजरना पड़ता है। टूटी हुई सड़क पर मलबा डालने से हालात और बिगड़ गए हैं। सड़क पर गड्ढों के बीच ही कीचड़ फैले रहने से दुपहिया, चौपहिया वाहन चालकों को परेशानी होती है।