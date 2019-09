Teja Mela 2019: मेला देखना पड़ा महंगा , 4 महिलाओं की चेन पार

केकड़ी. तेजा मेले (Teja Mela 2019)के दौरान अज्ञात महिलाओं ने मंदिर(temple) में दर्शन करने आई चार महिलाओं के गले से सोने की चेन पार कर ली। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन महिलाओं को हिरासत में ले लिया।

तेजा मंदिर एवं बीजासण माता मंदिर(Bijasan Mata Temple) में रविवार को सुबह से ही दर्शनार्थियों का मेला लगा हुआ था। गुजराती मोहल्ला निवासी प्रेमदेवी व्यास मंदिर में दर्शन कर रही थी। इसी दौरान वहां मौजूद महिलाओं ने धक्का-मुक्की की आड़ में उसके गले से सोने की चेन झपट (chain snatching )ली। वहीं सापणदा रोड निवासी चैनादेवी जैन सहित दो अन्य महिलाओं के गले से भी चेन उड़ा ली।पता चलने पर पुलिस प्रशासन ने मंदिर परिसर के आसपास पुलिस बल तैनात कर यहां आने वाले हर संदिग्ध महिला-पुरुषों पर निगरानी रखने का कार्य शुरू करवाया।Read more: The Sword of Play : पाकिस्तान ने अपनाई अजमेर की यह परम्परा

इस दौरान थानाधिकारी राजेन्द्र कुमार गोदारा के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों ने मंदिर परिसर के आसपास संदिग्ध हालत में घूम रही तीन महिलाओं को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में महिलाओं ने पुलिस को संतुष्टिपूर्ण तरीके से जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपना नाम स्टेशन रोड किशनगढ़ निवासी कृष्णा कुम्हार, सावित्री कुम्हार व रेखा कुम्हार बताया। पुलिस ने पीडि़त महिलाओं की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने तीनों महिलाओं को चेन लूट के मामले में गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। तीनों महिलाओं को सोमवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा।

Read More: Veer Teja ji: लगाया खीर-चूरमे का भोग, नाचते-गाते चढ़ाए झंडे