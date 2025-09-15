Ajmer Crime-फर्जी दस्तावेज से जमीन बेचकर लाखों रुपए हड़पने का आरोपी गिरफ्तार

अलवरगेट गुलाबबाड़ी दानमल माथुर कॉलोनी निवासी उषा देवी, दीपिका सैनी ने रिपोर्ट दी कि कल्याणीपुरा (किरानीपुरा) में 266.66 वर्गगज का आवासीय भूखण्ड है। उनके पड़ोसी संस्कार कॉलोनी निवासी अमरसिंह टांक, अमित टांक ने उक्त भूखंड को बिकाऊ बताकर गुलाबबाड़ी जगदम्बा कॉलोनी निवासी कमलेश पत्नी बृजमोहन चौहान से बतौर मालिक मिलवाया। कमलेश व मनीष चौहान ने भूखंड के चेन दस्तावेज दिखाए। उन्होंने भूखंड के ए और बी भाग का पंजीयन डीएलसी दर से उप पंजीयक कार्यालय अजमेर में 31 जनवरी 2024 को करवाया। भूखंडों की खरीद रकम 25 लाख रुपए आरोपियों को भुगतान कर दिया। कुछ दिन बाद उन्हें कमलेश, अमरसिंह, अमित टांक, कमलेश टांक, मनीष चौहान द्वारा जाली दस्तावेज से भूखण्ड का बेचान करना पता चला। वास्तविक मालिक भोपों का बाड़ा सोफिया स्कूल के पीछे रहने वाली लक्ष्मी पत्नी सूर्यप्रकाश सांखला है। उसके नाम पर अजमेर यूआईटी से 8 अगस्त 2013 में पट्टा जारी है। आरोपियों ने धोखाधडी से भूखण्ड का फर्जी विक्रय पत्र बनाकर बेचान कर दिया।