अजमेर

Ajmer Crime-फर्जी दस्तावेज से जमीन बेचकर लाखों रुपए हड़पने का आरोपी गिरफ्तार

आरोपी को अदालत ने जेल भेजा, अन्य आरोपियों की तलाश

अजमेर

Manish Singh

Sep 15, 2025

फर्जी दस्तावेज से जमीन बेचकर लाखों रुपए हड़पने का आरोपी गिरफ्तार
फर्जी दस्तावेज से भूखण्ड बेचकर लाखों की रकम हड़पने का आरोपी।

अजमेर(Ajmer News). सिविल लाइंस थाना पुलिस ने फर्जी दस्तावेज से जमीन बेचकर लाखों रूपए की धोखाधड़ी करने के एक आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। जहां से उसे जेल भेजने के आदेश दिए। पुलिस को प्रकरण में अन्य आरोपियों की तलाश है।पुलिस के अनुसार गुलाबबाड़ी संस्कार कॉलोनी निवासी अमरसिंह (59) को शनिवार रात धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार कर लिया। उसे रविवार को अदालत में पेश किया। जहां से उसको न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए।

रकम लौटाने का किया था वादा

पीडि़ता उषा देवी ने बताया कि धोखाधड़ी उजागर होने व रकम का तकादा करने पर अमरसिंह, उसकी पत्नी कमलेश टांक, पुत्र अमित टांक ने आपसी इकरारनामा निष्पादित कर हड़पी गई रकम लौटाने का विश्वास दिलाया था। झांसे में आकर उन्होंने इकरारनामा निष्पादित करवा लिया लेकिन आरोपी ने रकम नहीं दी। अमरसिंह के खिलाफ पूर्व में भी धोखाधडी के प्रकरण दर्ज हैं।

यह है मामला

अलवरगेट गुलाबबाड़ी दानमल माथुर कॉलोनी निवासी उषा देवी, दीपिका सैनी ने रिपोर्ट दी कि कल्याणीपुरा (किरानीपुरा) में 266.66 वर्गगज का आवासीय भूखण्ड है। उनके पड़ोसी संस्कार कॉलोनी निवासी अमरसिंह टांक, अमित टांक ने उक्त भूखंड को बिकाऊ बताकर गुलाबबाड़ी जगदम्बा कॉलोनी निवासी कमलेश पत्नी बृजमोहन चौहान से बतौर मालिक मिलवाया। कमलेश व मनीष चौहान ने भूखंड के चेन दस्तावेज दिखाए। उन्होंने भूखंड के ए और बी भाग का पंजीयन डीएलसी दर से उप पंजीयक कार्यालय अजमेर में 31 जनवरी 2024 को करवाया। भूखंडों की खरीद रकम 25 लाख रुपए आरोपियों को भुगतान कर दिया। कुछ दिन बाद उन्हें कमलेश, अमरसिंह, अमित टांक, कमलेश टांक, मनीष चौहान द्वारा जाली दस्तावेज से भूखण्ड का बेचान करना पता चला। वास्तविक मालिक भोपों का बाड़ा सोफिया स्कूल के पीछे रहने वाली लक्ष्मी पत्नी सूर्यप्रकाश सांखला है। उसके नाम पर अजमेर यूआईटी से 8 अगस्त 2013 में पट्टा जारी है। आरोपियों ने धोखाधडी से भूखण्ड का फर्जी विक्रय पत्र बनाकर बेचान कर दिया।

15 Sept 2025 02:04 am

