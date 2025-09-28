Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

Patrika Maharas 2025: गरबा-डांडिया में शहर हुआ सरोबार, थिरके मधुर गीतों पर

महारास डांडिया में शहरवासियों की भीड़ उमड़ी। मधुर संगीत पर सभी थिरकते नजर आए। प्रतिभागियों को विभिन्न राउंड में आकर्षक पुरस्कार प्रदान किए गए। इनमें गोल्ड कॉइन, मोबाइल सहित अन्य आकर्षक पुरस्कार शामिल किए गए।

2 min read

अजमेर

image

raktim tiwari

Sep 28, 2025

Garba and dandiya Ajmer

Garba and dandiya Ajmer

अजमेर. शारदीय नवरात्र में शनिवार को सुरीले संगीत और पारम्परिक लोकगीत गूंजे तो लोगों के पैर खुद-ब-खुद थिरक उठे। लोग हाथों में डांडिया लिए गरबा खेलते नजर आए। यह नजारा राजस्थान पत्रिका के महारास डांडिया उत्सव-2025 में दिखाई दिया।

सावित्री कॉलेज के सामने होटल अजयमेरू आरटीडीसी स्थित तोरण हैरिटेज समारोह स्थल में गुजराती, राजस्थानी, हिंदी और रीमिक्स गीत गूंजे तो लोग डांडियों संग थिरक उठे। रंगबिरंगे परिधानों में सजे-धजे युवक-युवतियां, महिलाएं-पुरुष और बच्चे गरबा करने पहुंचे। मधुर संगीत की मिठास म्है तो गरबा रमवा.., म्हारो सोना रो घुड़लो..., पंखीड़ा रे पंखीड़ा उड़ ना जाना...., म्हारी अम्बे मैया नै...., म्हारो सोना रो घुड़लो..., पंखीड़ा रे पंखीड़ा उड़ ना जाना...और अन्य गीतों पर गरबा-डांडिया किया।

इससे पहले डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी, अमित भंसाली जिला उपाध्यक्ष भाजपा देहात, महापौर ब्रजलता हाड़ा ने माता की आरती व दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का आगाज किया। संचालन फेमस एंकर आरजू प्रजापत और एफएम तडक़ा के आरजे नीतिन पांडे ने किया। विशेष सहयोगी जितेन्द्र रंगवानी पूर्व जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा भाजपा का रहा। बाद में विजेताओं को विभिन्न राउंड में आकर्षक पुरस्कार प्रदान किए गए।

सकल हिन्दू समाज की 551 कन्याओं का किया सामूहिक पूजन

पुष्कर. चित्रकूट धाम परिसर के पीछे विद्यालय में दुर्वांकुश एजुकेशन फाउंडेशन तथा उदय राम मेमोरियल शिक्षण संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में सकल हिंदू समाज की तरफ से आयोजित चौथे वार्षिक आयोजन में 551 कन्याओं का सामूहिक पूजन किया गया। मुख्य अतिथि विहिप विभाग संगठन मंत्री बनवारी शर्मा ने बताया कि आज के समय में हमें बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण देकर मजबूत बनाना होगा, जिससे वे समाज की कठिनाई और दुष्कर्मी लोगों का विरोध कर सकती हैं। प्राचार्य निर्मल चौधरी ने बताया कि बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण देकर उन्हें दुर्गा स्वरूपा शक्ति स्वरूपा बनाना चाहिए। फाउंडेशन के विष्णु शर्मा ने बताया कि 551 कन्याओं का पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया।

छात्रों एवं शिक्षकों ने विश्व कल्याण के लिए 108 आसनों पर सुंदर कांड का पाठ किया गया। नेहरू पंडित और नरेंद्र जोशी ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कन्याओं का पूजन करवाया। छात्र प्रबल यादव ने महिषासुर मर्दनी स्त्रोत का पाठ किया। प्रवीण कुमार वैष्णव ने धन्यवाद ज्ञापित किया। आयोजन में डॉ. कुलदीप शर्मा, ममता जोशी, सेवा भारती चितौड़ प्रांत प्रशिक्षण प्रमुख विकास पाराशर, सीमा रानी पाराशर, सूरज नारायण पाराशर, रघु पारीक, पुष्पा, बाल किशन पाराशर, कैलाश शर्मा, जयकुमार, सुशीला कुमावत, सत्य नारायण शास्त्री आदि ने सहयोग किया।

काली माई के अखाड़े ने दिखाए करतब

अजमेर. नगर निगम के तत्वावधान में निगम परिसर से शाम 6 बजे धूमधाम से राम बारात निकाली गई। बारात में राम-जानकी, लक्ष्मण, भरत,शत्रुघ्न व हनुमान घोड़े बग्गी व रथ में साथ चले। बारात के आगे ढोल-ताशों की धूम के बीच काली माई का अखाड़ा करतब दिखाते चला व जीवंत झांकियां भी शामिल की गईं।

राम बारात को महापौर ब्रजलता हाड़ा,उपमहापौर नीरज जैन, निगम आयुक्त देशलदान ने विधिवत पूजन कर रवाना किया। अशोक मुद्गल, के. के.त्रिपाठी, गजेंद्र सिंह रलावता, रणजीत सिंह नरूका, राजू साहू, भारती श्रीवास्तव सहित अन्य पार्षदों ने बारात में व्यवस्थाएं संभाली। नेता प्रतिपक्ष द्रोपदी कोली, पार्षद अनिता चौरसिया, बीना टाक, सुभाष जाटव, श्रवण कुमार, नलिनी शर्मा, रूबी जैन, निर्मला शर्मा,नकुल खंडेलवाल, रमेश सोनी, श्याम प्रजापति, नरेश सत्यावना, सुभाष जाटव ने अगवानी की।

बाजारों में किया स्वागतराम बारात नगर निगम से प्रारंभ होकर चूड़ी बाजार, गोल प्याऊ, नया बाजार, गणेश मंदिर, जयपुर रोड, अग्रसेन चौराहा होते हुए सूचना केंद्र पहुंची। यहां बारात की अगवानी की गई। उपायुक्त कीर्ति कुमावत, गजेंद्र सिंह रलावता, और अन्य ने स्वागत किया।

आजाद पार्क में रही गरबों की धूम

नगर निगम की ओर से चल रहे दशहरा महोत्सव के तहत शनिवार को आजाद पार्क में गरबा महोत्सव की धूम रही।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Sept 2025 11:04 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Patrika Maharas 2025: गरबा-डांडिया में शहर हुआ सरोबार, थिरके मधुर गीतों पर

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Ajmer: 213 अवैध मकानों-दुकानों को किया ध्वस्त, अब करेंगे ईको टूरिज्म का विकास

JCB-removing-encroachment
अजमेर

अजमेर: इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में तनाव का माहौल, प्राचार्य का पुतला जलाकर निलंबन मांग, दी चेतावनी

अजमेर

RPSC EXAM: सहायक अभियंता संयुक्त प्रतियोगी (प्रारंभिक) परीक्षा 28 से होगी शुरु

rpsc exam 2025
अजमेर

Ajmer News: पांडाल में डांडिया खेल रहे बालक की करंट लगने से मौत

ajmer dandiya
अजमेर

पुष्कर नगरपरिषद के 25 वार्डों के पुनर्गठन को मंजूरी

pushkar rain
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.