Patrika Maharas 2025: गरबा-डांडिया में शहर हुआ सरोबार, थिरके मधुर गीतों पर

पुष्कर. चित्रकूट धाम परिसर के पीछे विद्यालय में दुर्वांकुश एजुकेशन फाउंडेशन तथा उदय राम मेमोरियल शिक्षण संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में सकल हिंदू समाज की तरफ से आयोजित चौथे वार्षिक आयोजन में 551 कन्याओं का सामूहिक पूजन किया गया। मुख्य अतिथि विहिप विभाग संगठन मंत्री बनवारी शर्मा ने बताया कि आज के समय में हमें बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण देकर मजबूत बनाना होगा, जिससे वे समाज की कठिनाई और दुष्कर्मी लोगों का विरोध कर सकती हैं। प्राचार्य निर्मल चौधरी ने बताया कि बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण देकर उन्हें दुर्गा स्वरूपा शक्ति स्वरूपा बनाना चाहिए। फाउंडेशन के विष्णु शर्मा ने बताया कि 551 कन्याओं का पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया।