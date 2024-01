आईसीएसआई का तोहफा, सीएस एग्जीक्यूटिव-प्रोफेशनल परीक्षार्थियों को मिलेगा अतिरिक्त टाइम

Submitted by:

ICSI Gift : द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने अपने सीएस एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल परीक्षा के अथ्यर्थियों को एक तोहफा दिया है। सीएस एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल परीक्षा को 15 मिनट अतिरिक्त टाइम मिला है।

The Institute Of Company Secretaries Of India