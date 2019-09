गंदे नाले के पानी से बिगड़ी ट्रेनों की रफ्तार

अजमेर. शहर में गंदे पानी के ड्रेनेज को लेकर आमजन से लेकर रेलवे तक परेशान हैं। गुलाबाड़ी क्षेत्र के एकता नगर में गंदे नाले का पानी निकासी नहीं होने के कारण उत्तर पश्चि रेलवे के अजमेर-जयपुर ट्रैक पर खतरा मंडरा रहा है। इससे ट्रनों की सुरक्षा को भी खतरा,ट्रेनों की रफ्तार भी असर पड़ रहा है। रेलवे सुपरफास्ट ट्रेनों को भी 30 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से चलाना पड़ रहा है। इस ट्रैक से चलाने वाली ट्रेनों के समय पर भी इसका असर पड़ रहा है। गुलाबबाड़ी रेलवे फाटक से प्रतिदिन 100 से अधिक ट्रेनें गुजरती हैं। इनकी रफ्तार धीमी होने से फाटक खुलने में देरी होती है। सडक़ पर भी वाहनों का लम्बा जाम लगता है। मामले के अनुसार गुलाबाबाड़ी क्षेत्र में एकता नगर में गंदे पानी का नाला उत्तर पश्चिम रेवल की रेवले लाइन की ओर से बह रहा है। यह नाला आगे जा कर जाम हो जाता है। इससे रेलवे की लाइनों के पास गंदा पानी जमा हो रहा है।

रेलवे के सहायक मंडल इंजीनियर (लाइन) के अनुसार एकता नगर में किमी .291/4-7 पर रेल टै्रक के दाहिनी ओर एक नाला है जो कि आसपास के घरों से आने वाले गंदे पानी तथा कचरे से बंद हो जाता है। इससे ट्रैक पर गंदा पानी आता है। इससे ट्रैक पर 30 किमी प्रतिघंटा का गति अवरोध लगा हुआ है। इस ड्रेन के ब्लॉकेज की वजह से ट्रेनों की सुरक्षा पर असर पड़ रहा है।

पम्प लगाकर निकाला जा रहा है पानी

ट्रैक पर जमा गंदा पानी निकालने के लिए रेलवे को डीजल पम्प लगाने पड़ रहे हैं। कई दिनों से रेल लाइन के पास जमा पानी निकाला जा रहा है। गंदे पानी के चलते ट्रेक को भी नुकसान पहुंच रहा है। इससे मामले में रेलवे के अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया गया लेकिन वे उपलब्ध नहीं हुए।

The speed of trains deteriorated due to dirty drain water