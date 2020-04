ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र मिलेंगे नि:शुल्क

and implements will be

अजमेर. जिले के आर्थिक economycal रूप से कमजोर लघु एवं सीमांत किसान farmer फसल crop कटाई, थ्रेसिंग एवं अन्य कृषि गतिविधियों के लिए नि:शुल्क free ट्रैक्टर Tractors एवं कृषि agricultural यंत्र किराए पर ले सकते हैं। इसके लिए किसानों को कम्पनी को मैसेज sms भेजना होगा। कृषि मंत्री लालचन्द कटारिया ने बताया कि किसान मुफ्त में किराए की टैफ़े , मैसी और आयशर ट्रैक्टर योजना का लाभ उठाने के लिए 9282222885 पर संदेश एसएमएसके माध्यम से जेफार्म सर्विसेज से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अगर काश्तकार पहले से जेफार्म सर्विस में पंजीकृत हैं और किराए पर टै्रक्टर एवं अन्य उपकरण के लिए ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में ए लिखकर एसएमएस करें। इसी प्रकार अगर जेफार्म सर्विसेज में पंजीकृत किसान नहीं हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में बी लिखकर कंपनी के नंबर पर एसएमएस करना होगा। गूगल प्ले स्टोर से जेफार्म सर्विसेज मोबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड करें। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक हजारों काश्तकारों ने 2 हजार 200 घंटों से भी अधिक की सेवा ले चुके हैं।

प्रशासन ने जांची भोजन की गुणवत्ता

अजमेर.जिला प्रशासन एवं अक्षय पात्र फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में जरूरतमंद व्यक्तियों को उपलब्ध करवाए जा रहे भोजन की गुणवता को प्रशासन द्वारा जांचा गया। भोजन वितरण प्रकोष्ठ के प्रभारी किशोर कुमार ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान गरीब, निराश्रित एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। यह भोजन अक्षय पात्र फाउंडेशन के तोपदड़ा स्थित स्वचालित रसोई घर में तैयार किया जा रहा है। भोजन बनाने की प्रक्रिया तथा गुणवता के संबंध में सोमवार को जिला प्रशासन द्वारा अवलोकन किया गया। इस दौरान संपूर्ण व्यवस्थां, मानकों के अनुसार पाई गई। भोजन की गुणवता की जांच की गई। यह संतोषजनक पाई गई। इसके साथ-साथ अक्षय पात्र फाउंडेशन को सूखी राशन वितरित करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। जरूरतमंद परिवारों की आवश्यकता के अनुरूप सूखी राशन सामग्री के पैकेट बनाकर उन्हें भी वितरित किया जाएगा। इस दौरान भोजन वितरण प्रकोष्ठ के पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के उप महानिरीक्षक भगवत सिंह राठौड़ तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर हीरालाल मीणा भी साथ थे।

