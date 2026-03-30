संगीत साधना के पथिक : ललित का सुरमय सफर

कॉलेज शिक्षा के दौरान एक मैगजीन में मशहूर संगीतकार निर्मल कुमार मुखर्जी के बारे में पढ़ा और मुम्बई जाने का निश्चय किया, लेकिन माध्यम नहीं मिला। फिर एक दिन संगीतकार वनराज भाटिया का इंटरव्यू पढ़ा तो उनसे सम्पर्क किया। 31 मई 1983 को दोस्त सादिक अली के साथ मुम्बई पहुंचे। यहां वेस्टर्न आउटडोर स्टूडियो में दमन सूद ‘भारत एक खोज’ की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तीन दिन रुककर प्रशिक्षण लिया। इस दौरान निर्मल कुमार मुखर्जी, लेजली गुडिनो, मनोहरि दा, सुराज साठे, पं. अनुपम रॉय, भानू गुप्ता आदि से मुलाकात हुई। यहां लेजलीगुडिनो ने उनके पुत्र के पास बहरीन जाने को कहा, लेकिन मां कुंती देवी ने इतनी दूर जाने से मना कर दिया।