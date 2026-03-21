मंदिर से चांदी के छत्र चोरी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

थानाप्रभारी नरेन्द्र सिंह जाखड़ ने बताया कि मंदिर में चांदी के छत्र चोरी के मालमे में रामगंज चन्दवरदाई नगर बी ब्लॉक 94 हाल नव दुर्गा कॉलोनी हेमन्त उर्फ राजा(38) और शेखर उर्फ लक्की (25) को हिरासत में लेकर मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की। जिसमें उन्होंने चोरी की वारदात कबूल कर ली। आरोपियों की निशानदेही पर चांदी के छत्र बरामद किए। जाखड़ ने बताया कि मंदिर में चोरी की संवेदनशीलता को देखते हुए एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला के आदेश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जांगिड़ व वृत्ताधिकारी मनीष बड़गुर्जर के सुपरविजन में थाना पुलिस ने टीम का गठन कर तलाश शुरू की।