धर्मेंद्र प्रधान का विपक्ष पर वार: बोले- अपराधियों से भरी पड़ी हैं कांग्रेस और आप

कार्यक्रम में उमा भारती ने कहा कि आज कल्याण सिंह की स्मृति में हम इकट्ठा हुए और अच्छी-अच्छी खबरें सुनने को मिलीं। अलीगढ़ का नाम बदल गया। मेरी सीएम योगी से अपील है कि शांहजहांपुर का नाम भी दो-चार दिन में बदल डालिए। कोशिश कीजिए कि गुलामी की दौर की सारी यादें मिट जाएं। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वह कहते हैं नाम में क्या रखा है, जिसका दिमाग ही गुलामी मानसिकता का हो, वह क्या जानेगा कि नाम में क्या रखा है। नाम की महिमा वही समझेगा, जिसमें राष्ट्रीय स्वाभिमान होगा। कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री बनते ही उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से कंट्रोल में आई। उनके कार्यकाल के बाद सपा और बसपा के दौर में जो बर्बादी हुई है, भ्रष्टाचारियों और अपराधियों का जो गठजोड़ हुआ, उसे अंत में नेस्तनाबूद कर रसातल में पहुंचाने का काम छोटे भाई और गुरु तुल्य योगी आदित्यनाथ ने किया है। आज अपराधियों के दिल दहल जाते हैं और यह खुशी की बात है कि बाबूजी के कार्यकाल से चली आ रही परंपरा को योगी आदित्यनाथ ने आगे बढ़ाया। उन्होंने कल्याण सिंह को याद करते हुए कहा कि ये शीश भले कट जाए, मगर आपकी मूंछ नीचे नहीं होने देंगे।