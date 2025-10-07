Patrika LogoSwitch to English

अलीगढ़

जेवरात लेकर प्रेमी संग फरार हुई दुल्हन, अब हत्या की आशंका

UP News : अगले महीने दुल्हन की बारात आनी थी लेकिन वह इससे पहले ही मोहल्ले के लड़के के साथ फरार हो गई।

less than 1 minute read

अलीगढ़

image

Shivmani Tyagi

Oct 07, 2025

UP News अलीगढ़ में एक परिवार शादी की तैयारी में लगा हुआ था। पिता ने उम्र भर की कमाई भी जुटा ली थी लेकिन दुल्हन ने जो किया उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। शादी से एक महीने पहले दुल्हन घर में रखा सारा कैश और शादी के सारे जेवरात लेकर अपने प्रेमी संग फरार हो गई।

एक महीने बाद आनी थी बारात

यह घटना सासनीगेट थाना क्षेत्र की है। यहीं पर रहने वाले एक परिवार के घर में शादी थी। परिवार के सभी सदस्य शादी की तैयारी में लगे हुए थे लेकिन अब ये परिवार दुल्हन की तलाश में लगा है। परिजन बेटी की तलाश में पूरे शहर में भटक रहे हैं। जब कोई रास्ता नहीं मिला तो परिजन पुलिस थाने पहुंचे और पुलिस को पूरा मामला बताते हुए दुल्हन की गुमशुदगी दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब परिवार के साथ-साथ पुलिस भी दुल्हन की तलाश कर रही है। साथ में आरोपी युवक की भी तलाश की जा रही है।

मोहल्ले के लड़के पर शक

आगरा रोड पर रहने वाले दुल्हन के पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी 19 वर्षीय बेटी तीन अक्टूबर की दोपहर एक बजे से लापता है। वह अपने साथ घर से करीब एक लाख रुपये कैश, 15 तोले सोने के जेवर और 150 ग्राम चांदी की पायल भी ले गई है। बताया कि मोहल्ले का ही युवक संदीप भी गायब है। आशंका जताई कि संदीप ही उनकी बेटी को लेकर गायब हुआ है। परिजनों ने बताया कि नवंबर माह में शादी होनी है। इसलिए घर में जेवर व रुपये रखे थे। परिजनों ने ये भी आशंका जताई है कि संदीप गहने और कैश लेने के बाद उनकी बेटी की हत्या भी कर सकता है।

Published on:

07 Oct 2025 10:01 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Aligarh / जेवरात लेकर प्रेमी संग फरार हुई दुल्हन, अब हत्या की आशंका

