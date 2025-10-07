जेवरात लेकर प्रेमी संग फरार हुई दुल्हन, अब हत्या की आशंका

आगरा रोड पर रहने वाले दुल्हन के पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी 19 वर्षीय बेटी तीन अक्टूबर की दोपहर एक बजे से लापता है। वह अपने साथ घर से करीब एक लाख रुपये कैश, 15 तोले सोने के जेवर और 150 ग्राम चांदी की पायल भी ले गई है। बताया कि मोहल्ले का ही युवक संदीप भी गायब है। आशंका जताई कि संदीप ही उनकी बेटी को लेकर गायब हुआ है। परिजनों ने बताया कि नवंबर माह में शादी होनी है। इसलिए घर में जेवर व रुपये रखे थे। परिजनों ने ये भी आशंका जताई है कि संदीप गहने और कैश लेने के बाद उनकी बेटी की हत्या भी कर सकता है।