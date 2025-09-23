आवासीय आश्रम में खाना खाने से एकसाथ 59 बच्चियां बीमार, अस्पताल में इलाज जारी

MP News: मध्यप्रदेश के आलीराजपुर जिले के कठ्ठीवाड़ा स्थित माता सबरी आवासीय कन्या आश्रम में बड़ा लापरवाही कांड सामने आया है। यहां 59 बच्चियां एकसाथ बीमार हो गईं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मामले की गंभीरता को देखते हुए जोबट विधायक सेना पटेल अस्पताल पहुंची और बच्चियों से मुलाकात की। बाद में उन्होंने हॉस्टल का निरीक्षण किया तो बदइंतजामी के हैरान कर देने वाले हालात सामने आए।
विधायक सेना पटेल ने कहा कि बेटियां हमारे समाज का भविष्य हैं। अगर उन्हें सुरक्षित माहौल और पौष्टिक भोजन तक न मिल सके, तो फिर सरकार की तमाम योजनाओं और करोड़ों के बजट का क्या अर्थ रह जाता है। दोषियों को सिर्फ बर्खास्त करना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि स्थायी सुधार की जरूरत है। विधायक ने अस्पताल में भी लापरवाही देखी। उन्होंने बताया कि इतने बड़े मामले में अस्पताल में सिर्फ दो डॉक्टर मौजूद थे।
आलीराजपुर एसडीएम तपिश पांडेय ने बताया कि फिलहाल प्राथमिक रूप से फूड प्वाइजनिंग की आशंका है। उन्होंने कहा कि, भोजन की गुणवत्ता, भंडारण और निर्माण प्रक्रिया की पूरी जांच की जाएगी। स्पष्ट जानकारी रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगी।