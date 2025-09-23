आवासीय आश्रम में खाना खाने से एकसाथ 59 बच्चियां बीमार, अस्पताल में इलाज जारी

विधायक सेना पटेल ने कहा कि बेटियां हमारे समाज का भविष्य हैं। अगर उन्हें सुरक्षित माहौल और पौष्टिक भोजन तक न मिल सके, तो फिर सरकार की तमाम योजनाओं और करोड़ों के बजट का क्या अर्थ रह जाता है। दोषियों को सिर्फ बर्खास्त करना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि स्थायी सुधार की जरूरत है। विधायक ने अस्पताल में भी लापरवाही देखी। उन्होंने बताया कि इतने बड़े मामले में अस्पताल में सिर्फ दो डॉक्टर मौजूद थे।