किसी को पेशे से पुकारना अपराध नहीं: ‘धोबिन’ मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि किसी व्यक्ति को उसके पेशे के आधार पर पुकारना अपने आप में Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। जब तक यह साबित न हो जाए कि उस शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर पीड़ित को उसकी जाति के आधार पर अपमानित करने के लिए किया गया था।