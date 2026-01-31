BJP Member Resign: राजस्थान के 3 भाजपा सदस्यों ने दिया इस्तीफा तो मच गया हड़कंप, MLA पर लगाए ये गंभीर आरोप

3 BJP Member Resign From Kathumar Panchayat Samiti: अलवर के कठूमर पंचायत समिति के तीन सदस्यों ने एक साथ भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने यह इस्तीफा भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता को भेजा है। इसमें कहा गया है कि पंचायत समिति कठूमर में दो साल से बैठक नहीं हो पा रही है। विकास कार्य नहीं होने दिए जा रहे हैं। इस्तीफा भेजने वालों ने भाजपा विधायक रमेश खींची पर कई आरोप लगाए हैं।