शराब के नशे में युवक ने बुजुर्ग माता-पिता को कुल्हाड़ी से काट डाला, शवों पर रजाई डाल कर फरार

अलवर. जिले के बड़ौदामेव थाना क्षेत्र के हादरहेड़ा गांव में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है।शनिवार रात को 25 वर्षीय युवक ओमप्रकाश जाटव ने शराब के नशे में अपने बुजुर्ग पिता हरियाराम जाटव (65) तथा मां शांति जाटव (62) की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी। इसके बाद शवों पर रजाई डाल कर फरार हो गया। वह अपनी मां के पैर से चांदी का कड़ा भी उतार कर ले गया। रविवार सुबह पड़ोस में रहने वाली एक युवती किसी काम से मृतक दम्पती के घर गई, तो दरवाजा बंद मिला। दरवाजा खोल कर देखा, तो घर में चारों तरफ खून बिखरा था। कुछ ही देर में ग्रामीण वहां पहुंच गए। हरियाराम व शांति के शव अलग-अलग कमरों में चारपाई पर पड़े मिले। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुका था। पुलिस ने ओमप्रकाश की गिरफ्तारी के लिए आठ टीमें गठित की हैं। पुलिस ने खून से सनी कुल्हाड़ी बरामद कर ली है।
बड़ौदामेव थानाधिकारी विजयपाल सिंह ने बताया कि ओमप्रकाश शनिवार रात को शराब पीकर घर लौटा। इसके बाद आरोपी ने गहरी नींद में सो रहे पिता की कुल्हाड़ी से सिर में वार कर हत्या की। इसके बाद मां की भी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार नशे की बुरी लत के कारण ओमप्रकाश की शादी नहीं हो रही थी। इसे लेकर वह अक्सर अपने माता-पिता व परिजनों से झगड़ा करता था।
सगे भाई ने दर्ज कराया हत्या का मामला
आरोपी ओमप्रकाश के भाई मोरपाल सिंह ने बड़ौदामेव थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि ओमप्रकाश ने शराब के नशे में माता-पिता की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। ओमप्रकाश शराब पीने के लिए पैसे मांगता था, नहीं देने पर झगड़ा करता था।
एफएसएल टीम ने जुटाए साक्ष्य
रविवार दोपहर पुलिस को सूचना मिली कि हादरहेड़ा गांव में खून से लथपथ दंपती के शव अलग-अलग कमरों में पड़े हुए हैं। इसके बाद लक्ष्मणगढ़ डीएसपी कैलाश जिंदल व बड़ौदामेव थानाधिकारी विजयपाल सिंह मौके पर पहुंचे। दोनों मृतकों के सिर में धारदार हथियार से हमला करने व चोट के निशान मिले। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ भी एकत्रित हो गई। अलवर एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए हैं।
आरोपी एक भाई अलवर में रहता है
ओमप्रकाश अपने गांव में माता-पिता के साथ रहता है। शराबी भाई से परेशान बड़ा भाई मोहरपाल अलवर में रहकर परिवार के साथ मजदूरी करता है।-
25 साल के युवक ने कुल्हाड़ी से यों लिखी रिश्तों की खूनी इबारत
- रात को शराब पीकर घर लौटा, 65 साल के पिता और 62 साल की मां गहरी नींद में थे
- घर में रखी कुल्हाड़ी उठाई, पहले पिता और फिर मां पर ताबड़तोड़ वार करता रहा
- इसके बाद शराब पीने के लिए मृत मां के पैर से चांदी का कड़ा भी उतार कर ले गया
- शादी नहीं हो रही थी, इसलिए परिजनों से करता था झगड़ा
-पुलिस ने बरामद की खून से सनी कुल्हाड़ी
आरोपी ओमप्रकाश शराब पीने का आदी था। वह आए-दिन शराब के नशे में माता-पिता के साथ झगड़ा करता रहता है। आरोपी ने शराब के पैसे मांगे होंगे, नहीं देने पर विवाद किया। रात सोते समय दोनों की हत्या कर दी। मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
- विजयपाल सिंह, थानाधिकारी बड़ौदामेव
इस वारदात से निकले 2 बड़े सबक
- पहला: शराब की लत जीवन को तबाह कर देती है.... आरोपी ओमप्रकाश लंबे समय से शराब का नशा करता है। इसी बुरी लत के कारण उसकी शादी नहीं हो रही। शादी न होने से तनाव में रहना भी इस दोहरे हत्याकांड की वजह मानी जा रही है। ओमप्रकाश को परिजनों ने शराब छोड़ने के लिए कई बार समझाया। इस बुरी लत को छुड़वाने के लिए उसे दवा दिलाने की कोशिश की, लेकिन वह तैयार नहीं हुआ। उसकी इस बुरी लत की वजह से पूरा परिवार बिखर गया। भाई अलवर में रहने लगा और माता-पिता की ओमप्रकाश ने हत्या कर दी।
- दूसरा: बुजुर्ग माता-पिता का साथ न छोड़ें...हरिया व शांति के दो बेटे और तीन बेटियां हैं। तीनों बेटियों और एक बेटे की शादी हो चुकी है। ओमप्रकाश की आदतों से परेशान होकर बड़ा बेटा अपनी पत्नी के साथ अलवर शहर में किराए के मकान में रहता है। हरिया व शांति छोटे बेटे ओमप्रकाश के साथ गांव में रहकर खेती-बाड़ी कर रहे थे। हरिया मिस्त्री का काम भी कर लेते थे, जिससे परिवार का गुजारा चलता था। ओमप्रकाश की शराब की लत के कारण घर का माहौल तनावपूर्ण चल रहा था। पांच संतानें होते हुए भी हरिया व शांति अकेलेपन से जूझ रहे थे।
