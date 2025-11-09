शराब के नशे में युवक ने बुजुर्ग माता-पिता को कुल्हाड़ी से काट डाला, शवों पर रजाई डाल कर फरार

अलवर. जिले के बड़ौदामेव थाना क्षेत्र के हादरहेड़ा गांव में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है।शनिवार रात को 25 वर्षीय युवक ओमप्रकाश जाटव ने शराब के नशे में अपने बुजुर्ग पिता हरियाराम जाटव (65) तथा मां शांति जाटव (62) की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी। इसके बाद शवों पर रजाई डाल कर फरार हो गया। वह अपनी मां के पैर से चांदी का कड़ा भी उतार कर ले गया। रविवार सुबह पड़ोस में रहने वाली एक युवती किसी काम से मृतक दम्पती के घर गई, तो दरवाजा बंद मिला। दरवाजा खोल कर देखा, तो घर में चारों तरफ खून बिखरा था। कुछ ही देर में ग्रामीण वहां पहुंच गए। हरियाराम व शांति के शव अलग-अलग कमरों में चारपाई पर पड़े मिले। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुका था। पुलिस ने ओमप्रकाश की गिरफ्तारी के लिए आठ टीमें गठित की हैं। पुलिस ने खून से सनी कुल्हाड़ी बरामद कर ली है।