भर्तृहरि बाबा के लक्खी मेले में उमड़ा श्रद्धा और आस्था का सैलाब, देखें वीडियो  

अकबरपुर से लेकर भर्तृहरि तक रास्ते भर श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए भंडारे और प्याऊ लगाए गए हैं। यहां आने वाले भक्तों के लिए भोजन, पानी और शीतल पेय की व्यवस्था की गई है। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। भक्त बाबा को दूध, दही और घी का भोग अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने कुशालगढ़ से लेकर भर्तृहरि गेट तक वाहनों की पार्किंग व्यवस्था की है।