कुआं पूजन में शामिल होने आए युवक की गोली मारकर हत्या; जीजा-साले पर आरोप, इलाके में तनाव

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस की ओर से आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। वारदात के बाद गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामले की जांच जारी है।