सामान्य अस्पताल परिसर में गाली-गलौज करने पर टोका तो युवक पर किया ब्लेड से हमला

दयानंद नगर राज भट्टा निवासी आशुतोष शर्मा ने बताया कि वह तबियत खराब होने के चलते इलाज के लिए अस्पताल आया था। डॉक्टर को दिखाने के बाद वह अस्पताल के पार्क में जाकर आराम कर रहा था। इस दौरान एक अज्ञात युवक वहां गाली-गलौज कर रहा था। उसने ऐसा करने से मना किया तो युवक बाहर गया और अचानक उसके गले पर ब्लेड से वार कर दिया। हमले के बाद आशुतोष गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके गले में कई टांके लगाने पड़े। घटना के बाद घायल युवक ने तुरंत अस्पताल परिसर में मौजूद पुलिस चौकी को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। फिलहाल आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है। इस घटना ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।