28 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Rajasthan Crime: ‘यह अपराध घोर अमानवीय, सजा ऐसी जो नजीर पेश करे’, बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने सुनाई कठोर सजा

13 साल की मासूम बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में सजा सुनाने के दौरान कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा- कोमल आयु में यह अपराध समाज के लिए विनाशकारी है। न्यायाधीश ने कहा सजा ऐसी होनी चाहिए, जो समाज में नजीर पेश करे।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Kamal Mishra

Mar 28, 2026

alwar rape

फाइल फोटो-पत्रिका

अलवर। जिला एवं सत्र न्यायालय खैरथल-तिजारा के न्यायाधीश शैलेन्द्र व्यास ने 13 वर्षीय मासूम से सामूहिक बलात्कार के तीन अभियुक्तों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि मासूमों के साथ ऐसा कृत्य करने वाले समाज के लिए खतरा हैं और उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जा सकता।

फैसले के दौरान न्यायाधीश ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि यह अपराध घोर अमानवीय है। उन्होंने कहा कि अपराध की घोर अमानवीय प्रकृति को देखते हुए, विशेषकर पीड़िता की कोमल आयु और समाज पर इसके विनाशकारी प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बालिकाओं की सुरक्षा और न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसी सजा देना न्यायसंगत है जो समाज में नजीर पेश करे।

बच्ची को अगवा कर वारदात को अंजाम

लोक अभियोजक रामजस यादव ने बताया कि जुलाई, 2024 को मुख्य आरोपी तेजप्रताप बालिका को अगवा कर एक फ्लैट में ले गया। जहां तेजप्रताप और गौरव ने उसके साथ बलात्कार कर उसके अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए। आरोपियों ने घटना के बारे में किसी को बताने पर उसके अश्लील फोटो व वीडियो वायरल करने और परिजनों को जान से मारने की धमकी दी।

होटल में भी घिनौनी हरकत

इसके बाद 20 अक्टूबर, 2024 को मुख्य आरोपी तेजप्रताप पीड़िता को ब्लैकमेल कर सीताराम उर्फ सितो की कार में बैठाकर जबरन रेवाड़ी के एक होटल में ले गया, जहां आरोपी ने उसके साथ फिर से बलात्कार किया। घटना के बाद बालिका गुमसुम रहने लगी। आखिर में उसने अपने परिजनों को घटना के बारे में बताया। जिसके बाद 1 नवंबर, 2024 को बालिका के पिता ने थाने में मामला दर्ज कराया।

23 गवाह और 60 दस्तावेजी साक्ष्यों से मिली सजा

मामले में अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। इस दौरान 23 गवाहों के बयान और 60 दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित कराए गए। साथ ही, घटना से जुड़े 4 आर्टिकल्स (भौतिक साक्ष्य) भी प्रदर्शित किए गए। जिनके आधार पर न्यायालय ने आरोपियों की भूमिका को अपराध में समान रूप से गंभीर मानते हुए तीनों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा आर्थिक दंड से भी दंडित किया है।

अर्थदंड भी लगाया

न्यायालय ने मुख्य अभियुक्त तेजप्रताप पर 1.80 लाख, गौरव पर 1.30 लाख और सीताराम उर्फ सितो पर 5 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। वहीं, पीड़ित पक्ष की आर्थिक और मानसिक स्थिति को समझते हुए उसे 5 लाख रुपए का प्रतिकर एक माह में दिलाए जाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खैरथल-तिजारा से अनुशंषा की गई है।

अलवर पॉक्सो कोर्ट में चला था ट्रायल

मामले में अलवर जिले के विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो संख्या-4 में आरोपियों के खिलाफ ट्रायल चला था। लेकिन बाद में नए जिलों का गठन होने से क्षेत्राधिकार बदल जाने के कारण अंतिम बहस से तुरंत पहले केस को अलवर पॉक्सो कोर्ट से जिला एवं सत्र न्यायालय खैरथल-तिजारा में ट्रांसर्फर किया गया था। प्रकरण में अब न्यायालय का फैसले को विशिष्ट लोक अभियोजक डॉ. प्रशांत यादव ने न्याय की जीत बताया है।

ये भी पढ़ें

Jhunjhunu Girl Murder: 23 साल की बेटी की हत्या कर अंतिम संस्कार की थी तैयारी, ऐनवक्त पर पहुंची पुलिस
झुंझुनू
Jhunjhunu girl murder

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Mar 2026 10:02 pm

Published on:

28 Mar 2026 10:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Rajasthan Crime: ‘यह अपराध घोर अमानवीय, सजा ऐसी जो नजीर पेश करे’, बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने सुनाई कठोर सजा

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान रोडवेज का बड़ा तोहफा: इन रूटों पर 1 अप्रेल से चलेंगी नई AC बसें, महिलाओं को किराए में भारी छूट

Rajasthan Roadways bus
अलवर

राजस्थान का यह कॉलेज UGC की ‘ब्लैकलिस्ट’ में शामिल, आयोग ने UG और PG की डिग्रियों को बताया रद्दी

Rajasthan UGC Blacklists Rajiv Gandhi Institute of Technology and Management Bhiwadi Alwar as Fake College
अलवर

स्कूल, आंगनबाड़ी और अस्पतालों का एक अप्रेल से बदल जाएगा समय

अलवर

Alwar News: अलवर में सड़क निर्माण पर 36 करोड़ रुपए खर्च करेगा निगम, प्रदूषण रोकने को सड़क किनारे लगेंगी टाइल्स

Rajasthan Road News
अलवर

Drainage Master Plan: राजस्थान के इस शहर में बनेगा नया ड्रेनेज मास्टर प्लान, जलभराव से मिलेगी मुक्ति

New Drainage Master Plan
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.