Drainage Master Plan: राजस्थान के इस शहर में बनेगा नया ड्रेनेज मास्टर प्लान, जलभराव से मिलेगी मुक्ति

1. इन्दिरा गांधी स्टेडियम में एथलेटिक ट्रैक के निमार्ण कार्य की दरों का अनुमोदन ।

2. अलवर में 200 फीट बायपास, तिजारा रोड व दिल्ली रोड पर बरसाती नाला निर्माण, ड्रेनेज का कार्य, 200 फीट बायपास रोड पर नाला निर्माण की स्वीकृति।

3. अरावली विहार फेज प्रथम, द्वितीय व अम्बेडकर नगर के एन व एम ब्लॉक में सीवर लाइन डालने व नाला निर्माण कार्य की मंजूरी। तकनीकी स्वीकृति 25 करोड़ की दी गई।

4. विज्ञान नगर व शालीमार नगर में सीवरेज लाइन, एसटीपी निर्माण के कार्य के लिए संशोधित तकनीकी स्वीकृति।

5. पार्कों में विद्युत रखरखाव, विद्युत उपकरणों की मरम्मत, हाईमास्ट लाइट, रोड लाइट, सोलर लाइट आदि कार्य होंगे।

6. बहरोड़ रोड पर डिवाइडर पर स्ट्रीट लाइट 31.20 लाख रुपए से लगेंगी।